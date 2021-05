Bonafini: “Compré cuatro churrasquitos y dos rueditas de caracú pagué mil pesos, con eso Dylan no come ni una vez por día”

“Ayer compré cuatro churrasquitos y dos rueditas de caracú con carne pagué 1000 pesos por 750 gramos de carne. Dylan seguro que con eso no come ni una vez por día”, arremetió la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini contra el presidente Alberto Fernández. También cuestionó la política sanitaria del gobierno y la escasez de vacunas contra el Covid-19.

En la marcha habitual de los jueves, donde la referente habla sobre las vicisitudes del país y en muchas oportunidades se dirige al Presidente, decidió esta vez criticarlo duramente. A través de una experiencia personal exigió a Fernández resolver el precio de la carne y preguntó cuánto gasta el can del primer mandatario en comida. “Yo soy jubilada y ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano -porque como poca carne porque me cae pesada- y dos rueditas de caracú con carne pagué 1000 pesos por 750 gramos de carne, en una carnicería de barrio que vende barato. Dylan seguro que con eso no come ni una vez por día” dijo y redobló: “Nunca me dijo cuánto gasta en darle de comer a Dylan porque no le gusta comparar las cuentas, pero me gustaría saber”.

“Me parece terrible que un pobre no pueda meter en la mano en la góndola de los ricos. Los precios injustos para los pobres”, dijo y agregó: “No paguemos la deuda con lo de la deuda lo arreglamos todo, pero hay que poner algo que no lo quiero decir porque se va a enojar, no quiero ser guaranga u ordinaria”

La referente también cuestionó la política sanitaria que está llevando a cabo Fernández. “Me parece que está muy equivocado, no quiero agregar leña al fuego, pero es muy triste lo que pasa. Usted habla de la vida de las personas, pero ahora sigue consultando a ver si esta bien con tantos contagios. Hay que cerrar todo si queremos salvar las vidas” dijo y agregó que esperaba que tras el regreso del Presidente de Europa tomara decisiones. “¿Por qué hay que esperar al viernes? ¿Qué pasa el viernes?”

También reprochó a Fernández sus apariciones públicas. “Eso de andar tanto por los canales de televisión tampoco es bueno señor Presidente. Ni eso de estar haciendo tanta reuniones ¡Tome una decisión!”, puntualizó.

“Los mexicanos nos afanaron las vacunas para negociar con los yanquis. Usted va hablar con él (Andrés López Obrador, presidente de México). Póngase duro. No sea condescendiente señor Presidente. Todos lo saben a su alrededor ¿y el único que no lo sabe es usted? No entiendo que hace”, dijo.

Bonafini también le exigió al primer mandatario el cierre de fronteras y control sanitario de los vuelos que arriban al país. “Hay cosas que no están bien señor Presidente. Me mandaron la foto de los vuelos que entran y salen. No nos mienta señor Presidente no empiece como el macrismo. También me dijeron que hay muchos que no les hacen ninguna revisación, ningún hisopado apenas le toman la fiebre”

Sobre las reuniones sociales y fiestas clandestinas pidió multa y prisión para los involucrados. “No hay controles, sigue habiendo fiestas clandestinas. Va a cerrar el fin de semana. ¿Y el lunes? ¿Qué hacemos? Salimos todos como locos. Hay que multar a la gente. Hay que meterlos presos, un mes, dos meses, 15 días o lo que sea y que les quede como una marca, porque se está colaborando para que la gente se muera”.

LA NACION