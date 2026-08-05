Brasil retira a su embajador en la Argentina: qué consecuencias tiene la medida diplomática

Luego de las reiteradas críticas del presidente Javier Milei a su par de Brasil, Lula da Silva, el gobierno brasileño decidió retirar de forma indefinida al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y rebajar su vínculo con el país al nivel de encargado de negocios. Esta determinación, tomada por primera vez en décadas, implica un fuerte cambio en las relaciones diplomáticas formales entre dos países, pero sin llegar a una ruptura total.

En términos del derecho internacional, pasar de la designación de embajador a encargado de negocios implica un deterioro en el vínculo. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas estableció en 1964 la normativa de las relaciones entre Estados a través de sus representantes oficiales en otro país.

Según el Artículo 1, el “jefe de misión” (como se define de forma técnica y legal al embajador) es la máxima autoridad al frente de una representación diplomática y quien debe encargarse de proteger a su Estado, negociar con el país en donde se estableció y fomentar las relaciones entre ambas naciones.

El encargado de negocios, en tanto, es un diplomático de menor rango que aparece en segundo lugar si queda vacante el puesto de jefe de misión o este no puede desempeñar sus funciones. En lo establecido por el Artículo 19 se determina que se trata de un cargo ad interim, es decir, provisional.

El hasta ahora embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli Gentileza embajada de Brasil

Además, a diferencia del embajador que presenta sus credenciales directamente ante el jefe de Estado del país anfitrión, el encargado de negocios debe acreditarse ante el ministro de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores del Estado receptor.

Tensión internacional

El miércoles pasado, el canciller brasileño Mauro Vieira se reunió con el embajador Bitelli, que ya había sido llamado a consultas por Itamaraty —como se conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil— tras las críticas de Milei a Lula. Luego del encuentro, Bitelli fue convocado al palacio del Planalto, sede del gobierno brasileño, en donde fue recibido por el Presidente y se decidió monitorear la relación bilateral. Sin embargo, este martes por la noche, casi una semana después, se tomó la determinación de retirarlo de forma indefinida.

El embajador brasileño tiene una trayectoria de más de 22 años con la Argentina y fue el representante de su país ante distintos gobiernos.

Milei junto a Lula en la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires Natacha Pisarenko - AP

El enojo del presidente de Brasil se potenció con las últimas tres apariciones mediáticas de Milei, en las que reiteró que considera a Lula como “ladrón” y “presidiario”. Explicó, tanto en LN+ como en radio Mitre y en una entrevista en el streaming La Casa, que se basaba en que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la Justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles pero digo la verdad”, se justificó el mandatario argentino.

“Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esta decisión”, comunicaron a LA NACION desde el gobierno de Brasil.

También este martes, el canciller Vieira le entregó una protesta formal al embajador argentino Daniel Raimondi, en la que se incluyó la decisión de rebajar las relaciones diplomáticas.

La Cancillería argentina emitió su propio comunicado en el que “lamentó” la decisión de Brasil “de seguir aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas” y definió la decisión como “unilateral”. Según se desprende del texto del Gobierno, la Argentina no ordenará el regreso de su embajador. El mensaje firmado por el canciller Pablo Quirno aseguró que las autoridades nacionales nunca respondieron a una diferencia política “con una medida institucional”.