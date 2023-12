escuchar

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda (FIT-Unidad) Myriam Bregman y Nicolás Del Caño presentaron una denuncia penal contra su colega de la Cámara Baja de Juntos por el Cambio (JxC) José Luis Espert por amenazas, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen. El había escrito en sus redes sociales “cárcel o bala” hacia sus pares, quienes se quejaron del protocolo antipiquetes que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Se ofenden por tres palabras mías”, contestó por su parte Espert.

La carátula de la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, es por amenazas, incitación a la violencia colectiva, apología del delito y promoción de la discriminación, que están amparadas en los artículos 149 bis, 212 y 213 del Código Penal y el artículo 3 de la ley 23.592.

La presentación judicial ocurre luego de que la semana pasada referentes de izquierda, entre ellos los diputados Bregman y Del Caño, mostraran su desacuerdo frente al protocolo del gobierno nacional para evitar cortes de calle por parte de organizaciones sociales y tildaran la medida como “inconstitucional”. En respuesta, Espert salió al cruce y le escribió una frase que ya reiteró en otras oportunidades: “Cárcel o bala”.

Cárcel o bala. https://t.co/DFvuxuOGod — José Luis Espert (@jlespert) December 15, 2023

Tras un tuit de Del Caño defendiendo a su par, Espert le respondió: “Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley”.

El escrito contiene capturas de los tuits de Espert y enlaces a las muestras de solidaridad por parte de dirigentes políticos. “No puede entenderse la publicación de Espert como un simple exabrupto y mucho menos una simple opinión amparada por la libertad de expresión”, dice la denuncia. “La afirmación de que los suscriptos deberíamos ser atacados a balazos no se trata de una mera afirmación conceptual, profundamente antidemocrática por cierto” , continúa.

Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley. https://t.co/EBNnYnzD6b — José Luis Espert (@jlespert) December 15, 2023

Además, los diputados recalcaron que las respuestas de Espert significan una amenaza “con la posibilidad que sean concretados ataques y/o agresiones, como ya ocurrió en su momento contra ellos o contra la expresidenta”, en referencia al intento de magnicidio sufrido por Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022. En tanto, agregaron que hay miles de mensajes de repudio en redes sociales por este ataque, entre ellos “escritoras, referentes de los derechos humanos, de defensa de los derechos de las mujeres, referentes de un amplio espectro político, artistas, etc.”. La causa recayó sobre el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 a cargo del juez Sebastián Casanello.

Por su parte, Espert reaccionó a la denuncia en su contra. En diálogo con LA NACION, el diputado afirmó que “los mismos personajes que piden la libertad de los delincuentes que tiraron 14 toneladas de piedras en el Congreso se ofenden y van a la Justicia por tres palabras mías”. Y luego agregó: “La Justicia tiene que ocuparse del narcotráfico, de la corrupción y la delincuencia y no de atender a estos ofendiditos por un tuit”.

Otra denuncia contra Espert

Esta no es la primera denuncia que recibe Espert por sus dichos en redes sociales. Fue hace casi un año cuando el diputado, en su momento de Avanza Libertad, fue denunciado por el gobierno de Alberto Fernández por instar en las redes sociales a meterles “bala” a dirigentes sociales que izaron una bandera a orillas de Lago Escondido, en la provincia de Bariloche, tras la invasión de la propiedad del magnate británico Joe Lewis.

“Cárcel o bala no es más que una forma de pedir el cumplimiento de la ley, el que viola la ley debe ser sometido a proceso y encarcelado por violar la ley y si se resiste el código penal habilita a las fuerzas de seguridad a hacer uso de la fuerza (art. 34 inc. 4 del CP)”, respondió el diputado en aquél entonces.

José Luis Espert en la asamblea legislativa para la designación de las fórmulas presidenciales Marcos Brindicci - LA NACION

“Es la cuarta denuncia que me hacen por esto de cárcel o bala, ya [Horacio] Pietragalla me denunció cuando lo dije por los del gremio del neumático que habían tomado las instalaciones del Ministerio de Trabajo. También me denunció la vez pasada un ignoto diputado provincial de Neuquén por el tema de los falsos mapuches usurpadores y antes una ONG llamada Centro de Defensa Ciudadana que es de un abogado Marcelo Parrilli, que es del Polo Obrero, y cuando dije lo mismo en el caso del asesinato del kiosquero en San Justo en el año 2021″, recordó Espert.

LA NACION