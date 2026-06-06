Desde Neuquén, Myriam Bregman pidió “organizar la bronca para terminar con Milei y su legado”

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman encabezó este sábado un acto de la izquierda en el Club Pacífico de la ciudad de Neuquén y llamó a “organizarse para terminar con (Javier) Milei y su legado, pero también con el sistema que produce estos monstruos”.

La dirigente convocó a construir “una poderosa y potente herramienta política de la clase trabajadora, un nuevo movimiento histórico”.

Bregman visitó Neuquén luego de participar de la histórica movilización a 11 años del primer ‘Ni Una Menos’. “Venimos de dar una enorme respuesta en las calles ante el brutal femicidio de Agostina y tenemos que soportar que el canalla que tenemos de Presidente diga que no existen los femicidios”, cuestionó la dirigente.

Y agregó: “La derecha nos ataca porque no nos callamos, porque no bajamos los brazos, porque no transamos, no negociamos los derechos de las mujeres. ¡Pues, que nos ataquen! Piensan que bailamos por un voto como los demás. Nosotras tenemos principios, defendemos sin especulaciones los derechos de las pibas, de las mujeres, de la diversidad y no nos van a parar”.

El acto en Neuquén

La diputada del Frente de Izquierda convocó a las mujeres a no bajar los brazos y a “organizarse en forma permanente”.

Bregman consideró que “las clases dominantes se preparan para un ‘mileismo sin Milei’, para que, sea cual fuera el candidato o el partido que gane una elección, se conserve todo lo que le ganaron este tiempo al pueblo trabajador”.

Y reafirmó: “Buando nos preguntan si voy a ser candidata, les decimos que sepan desde ahora que no vamos a regalar nada en ningún terreno”.

“Necesitamos ser muchos, ser muchas para hacer historia, necesitamos poner en pie una poderosa fuerza política, un nuevo movimiento histórico, construido desde abajo, que organice a miles para llegar a millones: un partido de la nueva clase trabajadora”, remarcó, según se informó en un comunicado.