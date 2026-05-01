La izquierda vuelve a exponer sus grietas con actos separados cuando una de sus referentes crece en las encuestas

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) exhibirá, en los actos de este 1º de Mayo, una división entre sus socios que coincide con un momento de crecimiento en las encuestas de una de las referentes de la coalición, la diputada nacional Myriam Bregman, que se posiciona en numerosas encuestas con buenos niveles de imagen que, esta semana, incluso la ubicaron en primer lugar entre 15 dirigentes, según un estudio de la consultora brasileña Atlas-Intel. Los integrantes del FIT-U celebrarán dos actos, uno del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS, el partido de Bregman) y otro que compartirán el resto de los espacios que conforman la alianza: el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

El PTS hará un acto en el microestadio de Ferro, a partir de las 16. Bregman será la oradora encargada de cerrar la jornada. En su convocatoria, este espacio político llama “a un acto internacionalista, feminista y socialista con Myriam Bregman, Nicolás del Caño, referentes de Brasil, Francia, Chile, y luchas como Fate, salud y docentes”.

En su llamado a participar de su acto, el PTS remarca que su propuesta es “debatir cómo transformar la creciente influencia de Myriam Bregman en nuevos pasos audaces para avanzar en construir una verdadera gran fuerza política de la clase trabajadora que cambie las prioridades, rompiendo con el FMI y construyendo una Argentina para las y los que trabajan”.

La convocatoria que hizo circular el PTS para su acto por el 1º de Mayo

La mayor parte del FIT-U, en cambio, se manifestará en la Plaza de Mayo, desde las 15, en un acto promovido por el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST. “Acto unitario”, reza la convocatoria de este sector, que criticó la definición de Bregman y el PTS. “Lamentablemente, los compañeros del PTS van a hacer un acto divisionista en el microestadio de Ferro. Los estamos llamando, todavía están a tiempo, vengan a nuestro acto. Pero, más allá de cuál sea su decisión, hay que fortalecer el Frente de Izquierda y por eso hacemos este acto en Plaza de Mayo”, afirmó el exlegislador porteño Gabriel Solano, del Partido Obrero.

La grieta entre los socios en el FIT-U coincide con un momento de crecimiento de Bregman en los sondeos de opinión pública. Esta semana, se conoció un estudio de la consultora brasileña Atlas-Intel que posiciona a la diputada nacional como la dirigente política de mejor imagen, en un listado de 15 políticos que integran, entre otros, el presidente Javier Milei; la senadora Patricia Bullrich; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Kirchner.

En el estudio de Atlas-Intel, Bregman alcanza 47 puntos de imagen positiva y 46 de negativa. Consigue un punto de diferencial positivo y es la única persona relevada por la consultora que obtiene ese desempeño. Los otros 14 dirigentes de la lista tienen un diferencial negativo en la medición de imagen. La actual diputada -que, el miércoles, en la Cámara de Diputados durante la sesión informativa que protagonizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue increpada por Milei, con quien discutió- fue candidata a presidenta por el FIT-U en las elecciones de 2023, en fórmula con Del Caño, y sacó 2,7%.

El afiche de convocatoria al acto por el Día del Trabajador que difundieron el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores

En otros relevamientos, Bregman también aparece en primer lugar en materia de imagen positiva. Son los casos de Tendencias (42,1%) y Opina Argentina (44%, con lo que figura empatada con Kicillof).

En cuanto a la intención de voto, según un conglomerado de sondeos recientes que elaboró la firma Tendencias, Bregman aparece en varios estudios como tercera opción, detrás de La Libertad Avanza y del peronismo. Cosecha una intención de voto del 11,4% (Tendencias), del 7% (Opinaia), del 9% (Opina Argentina), del 7,8% (Delfos), del 4% (Isasi-Burdman), del 3,7% (Proyección Consultores), del 13,8% (Hugo Haime), del 5,6% (Tres Punto Zero) y del 4,6% (Analogías).

El gráfico de Atlas-Intel que muestra el liderazgo de Bregman en la medición de imagen de dirigentes políticos

La división izquierdista ya había quedado plasmada en el acto del 24 de marzo, cuando hubo columnas separadas durante la conmemoración de los 50 años del estallido del golpe militar de 1976. El PTS también hizo un acto apartado del central, en la Plaza de Mayo, y en esa ocasión lo acompañó el Partido Obrero.

Por fuera del FIT-U, orbitan otras fuerzas de izquierda con sus propias estrategias y movilizaciones por el 1º de Mayo. El Nuevo MAS, espacio que tiene como referente a Manuela Castañeira, participó de la marcha que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este jueves. Lo hizo con una columna independiente, con la exigencia de un llamado a paro general que la central obrera no concretó.

Este viernes, por el 1º de Mayo, hará “actividades por zona”, según adelantaron a LA NACION desde sus filas. En tanto, Política Obrera, que tiene entre sus principales figuras a Jorge Altamira y Marcelo Ramal, hará su propio acto por el Día del Trabajador, en la Asociación Italiana Unione e Benevolenza, ubicada en la calle Perón 1372 del centro porteño, desde las 15.