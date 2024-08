Bullrich apuntó contra los diputados que votaron contra el DNU de la SIDE y aseguró que están “del lado de las mafias”

Escuchar

Luego de que la oposición rechazara el DNU 256/2024 que otorgaba un aumento a los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en lo que significó un duro golpe para el gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó fuertemente a aquellos diputados que “votaron junto al kirchnerismo”. “Eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!” , reclamó en X.

La titular de la cartera de Seguridad apuntó contra los legisladores, entre los que se encuentran por lo menos diez diputados de Pro, por dejar una “SIDE desmantelada”. “Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos”, señaló.

En una sorpresiva movida contra el Gobierno, 20 diputados del bloque Pro, salvo aquellos que apoyan a Bullrich, se sumaron a los radicales más críticos del oficialismo, la Coalición Cívica, el kirchnerismo y la izquierda para rechazar la suba de las fondos reservados para el espionaje. Unos minutos más tarde, expresaron su posición en un comunicado con una dura advertencia: “Esto no es el cambio”. Tal como dijo LA NACION, la decisión habría sido una bajada del exmandatario y actual presidente de Pro, Mauricio Macri.

“Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al Gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100.000 millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el Pro esos valores son innegociables ”, explicaron en X.

Las disidencias dentro del bloque se notaron desde el inicio de la sesión, donde diputados bullrichistas denunciaron que había un consenso para no bajar al recinto a dar quórum pero, finalmente, la mayoría de la bancada se acercó. “En el día de ayer, después de semanas de debate en el bloque de Pro, acordamos no dar quorum para un tratamiento que atenta contra la seguridad nacional y la defensa de nuestro país. Lamento que algunos dirigentes manden a romper la orgánica del bloque. Yo no di quorum”, escribió Damián Arabia en X. Las diferencias se manifestaron en la votación.

Los 20 diputados que votaron a favor del rechazo fueron Martín Ardohain, Belén Avico, Gabriela Besana, Alejandro Bongiovanni, Sofía Brambilla, Gabriel Felipe Chumpitaz, María Florencia de Sensi, Diana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Álvaro González, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Verónica Razzini, Ana Clara Romero, Diego Santilli, María Sotolano, Héctor Stefani, María Eugenia Vidal y Martín Yeza.

Entre los que votaron en contra del rechazo se encontraron tres legisladores del bloque cercanos a Bullrich -Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez- y Aníbal Tortoriello de Río Negro. También hubo dos abstenciones -de la secretaria parlamentaria de Pro y cercana a Bullrich, Silvana Giudici, y Fernando Iglesias- y once diputados ausentes -entre los que estaban Hernán Lombardi, Gerardo Milman y el jefe de bloque Cristian Ritondo.

Entre la oposición que criticó más duramente al oficialismo se encuentra la Coalición Cívica, que presentó un proyecto de resolución que buscaba declarar nulo de nulidad absoluta al decreto luego de que el gobierno haya devengado y pagado el 80% de los fondos reservados. Por eso es que Bullrich se ganó la contestación casi automática del diputado Juan Manuel López.

“Patricia vos hubieras votado como nosotros. Vení al Congreso cuando quieras a explicar lo que los organismos que dependen de tu ministerio necesitan en materia presupuestaria. Con Caputo, Neiffert y el gordo Dan no va a colaborar ningún país serio en materia de terrorismo”, cruzó en X.

