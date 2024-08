Las duras acusaciones de Carolina Losada contra Ariel Lijo y sus cruces con dos senadoras

Escuchar

En el marco da la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado, la legisladora nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, increpó al juez federal y candidato a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, acusándolo de protagonizar una contradicción al defender la igualdad de género y pretender ocupar el lugar en el Tribunal Supremo que dejo vacante Elena Highton de Nolasco. “Usted es cómplice”, arremetió Losada durante el extenso intercambio.

El cruce entre la senadora y el juez federal comenzó a mitad de la ponencia de Losada. “Hay otro tema que quiero hablar con usted. Tiene que ver con las mujeres. Las mujeres somos ese 52% de la población en la Argentina. En la Justicia hay muchas mujeres trabajando. Actualmente ocupamos el 57% de la planta en la Justicia. Pero el 61% de esos cargos son cargos que no ostentan poder, cargos administrativos, que tienen que ver con maestranza. Solamente el 29% de los cargos llamados jerárquicos son ocupados por mujeres. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy hay cero. Y usted está justamente propuesto para reemplazar a una mujer”, resaltó la senador. Y le preguntó: ¿Cuál es su opinión sobre reemplazar a una mujer y que la Corte se quede sin una mujeres?”.

Lijo esgrimió su postura con una respuesta de tres partes. “Si pregunta si la Corte Suprema tiene que estar integrada por una mujer, la respuesta es sí. Yo creo que la cuestión de género no es solamente una cuestión enunciativa, de buenos modos o de buena política. Yo creo que es una cosa mucho más concreta. Las políticas de género son políticas activas. Los porcentajes que usted mencionaba de mujeres que están en cargos menores se refieren a dos cuestiones: al ‘techo de cristal’ y al ‘piso pegajoso’. Las personas se mantienen en cargos menores. Para cambiar eso hay que establecer políticas”, remarcó en principio.

Luego, sumó: “La perspectiva de género es integral. Es lo que no puedo reemplazar, que es la visión de una mujer. El resto de las cuestiones, yo fui formado por mujeres. No es que tengo empleadas mujeres, una cuestión común que demostraría una falta de convicción respecto de lo que estoy diciendo. Todo lo contrario. Lo que creo es que hay que trabajar fuerte dentro de cada uno de los poderes para remover esos obstáculos”.

Y completó: “Hay otro punto que hay que tener en cuenta que es la interseccionalidad en materia de género. La interseccionalidad tiene en cuenta cuestiones adicionales además del género. Tiene que ver con cuestiones ancestrales, de raza, religión, desventajas históricas de determinados grupos de mujeres”.

El juez federal Ariel Lijo defiende su candidatura a la corte en el Senado

No satisfecha con lo expuesto por Lijo, la legisladora radical redobló la apuesta: “Más allá de las cuestiones ancestrales, raciales y de que tenga un amigo mujer, no me queda claro. Usted está reemplazando a una mujer. Y si el Poder Ejecutivo está cometiendo un error en postular a un hombre, y usted es ese hombre, estaría siendo cómplice de ese error. Lo estaría avalando. ¿No hay mujeres juristas con las capacidades necesarias para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación?”.

“Efectivamente, si la pregunta es si la Corte debe ser integrada por una mujer, mi respuesta es sí. Respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error o cómo evaluar la propuesta del Ejecutivo en relación a la cuestión de género, no es una respuesta que debo responderle yo senadora”, insistió el juez federal.

Una vez más, Losada volvió sobre el punto central de su planteo. “Pero usted está propuesto para reemplazar a la única mujer de la Corte. Entonces, usted está siendo cómplice de que no haya mujeres en la Corte Suprema. Hay una contradicción absoluta. Usted por un lado dice que cree que tiene que haber mujer y, por otro lado, la única mujer que había en la Corte Suprema de Justicia sería reemplazada por su persona, por un hombre. Entiendo que para usted y para cualquier juez debe ser un cargo importantísimo. Pero, ¿es más importante obtener el cargo que el valor de que haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia?”.

La senadora nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, expone en el Senado Fabián Marelli - LA NACION

El cruce de Losada con dos senadoras: de “tenga cuidado” a “me parece una vergüenza”

Tras la pregunta de la senadora radical, Guadalupe Tagliaferri, que preside la Comisión de Acuerdos, hizo una acotación que molestó tanto a Losada como al senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni. “Puede contestar o no, como usted lo quiera doctor Lijo”, soltó la senador del Pro, que luego respondió a los gritos del legislador oficialista: “La realidad en la Argentina que nosotros vivimos… Cualquier persona puede contestar o no contestar. Será una decisión del señor si contesta o no contestar y las consecuencias que pueda tener eso la interpretación que hace usted. Es una decisión que el señor va a tomar. Ubíquese”.

“De todas maneras, discúlpeme senadora y presidente [Guadalupe Tagliaferri] en este momento. Realmente parece que fuera la abogada defensora del juez. En fútbol diríamos que está enfriando el partido. Le hice una pregunta y la verdad que me parece fuera de lugar que le diga que puede contestar o no. Es un aspirante a la Corte Suprema. La verdad me parece… Me sorprende de usted”, le cuestionó Losada a Tagliaferri cuando tuvo uso de la palabra. Su crítica no quedó sin responder.

“Senadora, no voy a entrar en su momento de discurso. Es importante que lo haga. Lo está haciendo. Puede contestar las veces que quiera y pueda preguntar las veces que quiera. Simplemente eso. No soy una defensora de nadie y no le voy a permitir que usted me diga eso en esta audiencia pública. Le pido por favor que tenga cuidado con sus palabras en esta audiencia. Tome recaudos con lo que diga usted de mí”, dijo la legisladora del Pro y dio por terminada la discusión.

Tras aquel breve cruce, la contestación del aspirante al Tribunal Superior no fue diferente a las anteriores: “No es una evaluación que me corresponde a mí. En complicidad parece implicar un acuerdo con algo que no es lícito. No es una pregunta que deba responder yo lo que tenga que ver con la cuestión de género”.

La senadora nacional del Pro y presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Guadalupe Tagliaferri, junto a la senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti Fabián Marelli

“Usted lo está avalando. Está avalando que se meta un hombre en el único lugar que quedaba para una mujer. A mi me parece increíble”, lanzó Losada, visiblemente ofuscada. La última palabra la tuvo Lijo, que reprodujo sus dichos previos. “Se lo puedo repetir una, dos o tres veces. Si la evaluación es o no contradictoria no me corresponde a mi. Para mí no lo es. Lo que si le digo es que tiene la certeza de que yo asumo y tengo el compromiso máximo para trabajar con la erradicación de toda forma de violencia, la equiparación del acceso a la mujer y de la cuestión de género en todos los aspectos posibles”, concluyó.

Los entredichos no finalizaron allí. Inmediatamente después, la senadora nacional de Unión por la Patria (UxP), Carolina Moisés, pidió hacer uso de la palabra y chicaneó a Losada: “Solamente para aclarar, la posición de la senadora [Carolina Losada] es respetable y todos podemos decir acá en esta audiencia lo que queramos… Pero en términos futbolísticos, está cuestionando el jugador decisiones del director técnico. Todo lo que está planteado ya lo ha respondido el señor juez. En todo caso, que le haga preguntas a Milei que fue quien lo nominó. No podemos seguir dando vueltas”.

“La verdad que haya agarrado el micrófono para quejarse de que una senadora de la nación elegida por el pueblo de Santa Fe es incisiva sobre un cargo que se ocupará en la Corte Suprema… Discúlpeme pero me parece una vergüenza. Me parece un papelón. ¿Le molesta que sea incisiva? Yo le diría que cuando no tiene algo mejor que decir que callarse, mejor no decir nada”, contestó Losada y dio por finalizada su participación.

LA NACION