La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, este viernes felicitó a dos diputadas del bloque de PRO en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que votaron en contra de la suba de impuestos y la toma de deuda propuestas por el gobernador Axel Kicillof. “Basta de bancar los privilegios”, destacó desde las redes sociales la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

“Felicito a las diputadas provinciales Florencia Retamoso y Sofía Pomponio, ambas de La Fuerza del Cambio de PRO, que votaron en contra del endeudamiento y el aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires”, escribió Bullrich desde X.

“Basta de bancar los privilegios y a un Estado que día a día crece con más ineficiencia, generando más y más pobreza”, cerró.

Si bien los proyectos presentados por el gobernador bonaerense finalmente se aprobaron en una doble sesión en la madrugada de este viernes, Bullrich destacó la importancia del voto negativo de las legisladoras de su espacio.

Los proyectos que se trataron fueron la Ley Impositiva 2024, que prevee un impuestazo con una suba de hasta el 200%, la prórroga de las leyes de Emergencia y la autorización para un endeudamiento por más de US$1800 millones.

Retamoso justificó su postura y dijo que “la propuesta de Kicillof es un fuerte golpe al bolsillo de los bonaerenses, incorporando significativas sumas al impuesto inmobiliario y las patentes, además de un millonario endeudamiento”. Así, explicó: “No hay medidas de alivio para las pymes ni atención al sector rural. No hay búsqueda de inversiones ni eficiencia en la administración pública y en la recaudación fiscal. Tampoco se busca la venta de activos no esenciales”.

En ese sentido, Retamoso dijo que “el gobernador parece ajeno a la realidad y poco dispuesto a revisar su gestión” ya que “no demuestra interés en analizar y reducir sus gastos políticos” y destacó: “En tiempos críticos, necesitamos austeridad y compromiso”.

Pomponio y Retamoso luego presentaron una constancia en la Legislatura bonaerense de que votaron en contra de los proyectos.

El oficialismo consiguió los avales de la UCR, una parte del Pro y la Coalición Cívica, que antes componían Juntos por el Cambio, con la creación de un fondo para intendentes como principal arma de negociación. Por su parte, los libertarios, la izquierda y los radicales que formaron un espacio con el GEN se opusieron a los proyectos.

Kicillof festejó la aprobación de las leyes desde X con un mensaje hacia el presidente Javier Milei quien esta semana dijo que va a hacer la tasa Kicillof para que los argentinos paguen el juicio que perdió el país ante la empresa privada que tenía la concesión de YPF y que demandó a la Argentina por haber estatizado a la petrolera.

El gobernador señaló que obtuvo la aprobación con la votación de legisladores oficialistas y opositores, en alusión al mega decreto que presentó el libertario la semana pasada con cientos de medidas que no pasarán por el Congreso.

“Se aprobaron las Leyes de Emergencia y Endeudamiento e Impositiva para el año 2024. Es una excelente noticia para los y las bonaerenses poder contar con estas leyes que nos permiten seguir trabajando por su futuro y avanzar con una estructura impositiva más progresiva, que cobra más a los que más tienen”, escribió Kicillof en X.

“A diferencia de Milei, logramos que las leyes se traten y aprueben de cara a la Legislatura, no de espaldas”, cuestionó.

Qué se votó

En la ley impositiva se introdujo una serie de aumentos a los gravámenes, se acordó un tope de 200% en la suba del inmobiliario (el gobierno buscaba un 300) para los bienes patrimoniales de mayor valor y un piso de 130% para los de menor cotización, con la posibilidad de actualizar impuestos varias veces en el año.

En la sesión, se autorizó además la solicitud de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$1800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo, en tanto que se dejó en suspenso la creación de la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, a pedido de la oposición.

