Patricia Bullrich respaldó al policía que mató de un disparo a un hombre que lo amenazó con un cuchillo

Este jueves por la tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al agente de la Policía de la Ciudad que mató de un disparo en el pecho a un hombre que lo amenazó con un cuchillo en un bar ubicado en las inmediaciones del cruce de las avenidas Callao y Rivadavia. “Desde mi punto de vista, y por lo que puede ver hasta ahora, actuó en cumplimiento del deber”, opinó durante la presentación de pistolas Taser que serán incorporadas al programa “Estaciones Seguras” que tiene como objetivo prevenir los delitos dentro y fuera de las estaciones de trenes. A propósito de la temática del acto que ofició, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) claró que si el efectivo hubiese tenido una pistola de descarga eléctrica Taser podría haberse evitado la muerte del agresor.

“Desde mi punto de vista, y por lo que puede ver hasta ahora, [el efectivo] actuó en cumplimiento del deber. [El agresor] atacaba a una tercera persona. Había una persona que estaba atacando a su madre. El Policía llegó al lugar con el arma que tenía. Si hubiera tenido una Taser, podría haber tirado con una Taser y no provocar la muerte de la persona. Pero no la tenía. Ya tendrá. O un Byrna también -un tipo de arma no letal que dispara productos químicos-”, sostuvo Bullrich.

“Todos sabemos y está en todos nuestros manuales que el arma blanca utilizada por una persona desquiciada como esta y que iba a atacar a su propia madre... la Policía tiene que actuar. Si no actúa, sucede lo que sucedió en el Malba -Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires-”, completó, en referencia al asesinato del agente federal Juan Pablo Roldán en Barrio Parque. El agente falleció ser apuñalado por un hombre que sufrió un episodio psicótico.

El respaldo de funcionarios porteños el accionar del agente de las fuerzas

“Nadie festeja que esto termine así, pero si yo tengo que elegir entre un policía que está cumpliendo la ley y un delincuente que está dispuesto a matar, elijo al policía que se maneja en el marco de la Constitución, de la ley y cumpliendo el protocolo”, opinó por su parte Jorge Macri, jefe del gobierno porteño.

“Mi respaldo a nuestro oficial y a todos los policías que obran en función del protocolo del uso de la fuerza y que salen cada día de sus casas con la misión de cuidarnos”, sostuvo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. En cuanto a la situación del efectivo, indicó: “Está detenido, suponemos que la autoridad interviniente lo va a liberar a la brevedad y va a volver a sus funciones”.

Después de insistir en reiteradas oportunidades que deponga su actitud amenazante con un arma cortante y viéndose acorralado, un oficial de la @PoliciaCiudadBA

abatió a una persona en la zona de Congreso.



Esta situación tuvo el peor desenlace: el hombre, con antecedentes por… — Waldo Wolff (@WolffWaldo) May 29, 2024

“Miño cumplió con su deber, actuó en función del protocolo y tiene todo el respaldo del Ministerio de Seguridad. Primero lo invitó a deponer su actitud, este agarra una silla y él saca su tonfa. Finalmente agarra un cuchillo, el oficial saca su arma, retrocede y le dice ‘alto’ tres veces. Lo último que hace es utilizar su arma”, concluyó.

El caso

Personal de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad fue derivado a las 22.55 a la avenida Rivadavia al 1700, barrio de San Nicolás, por un problema entre dos personas que se desarrollaba en la vereda. Al arribar, el oficial le indicó a la mujer que ingresara al local comercial, “Último bodegón”, para quedar a resguardo porque el hijo se veía “muy alterado”, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Sin embargo, al hacerlo el hombre la siguió y fue entonces que el uniformado intercedió para evitar que la agrediera. Primero, el atacante tomó una silla. Luego, intentó apuñalar al oficial con un cuchillo que agarró de una mesa. Ante esta escena, el efectivo porteño disparó y la bala impactó en el pecho.

Una ambulancia del SAME trasladó al hombre hasta el Hospital Rivadavia donde finalmente falleció. En consulta con el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 53, se dispuso la intervención de Homicidios de Policía Federal Argentina (PFA), por estar involucrado un oficial de la fuerza de seguridad porteña.

“[El hombre] estaba agresivo y se notaba que estaba bajo los efectos de algo, evidentemente”, relató a los medios Flavia, la gerenta de Último bodegón. La mujer dijo que el agente quiso calmar la situación, pero que el atacante no desistía. “Lo empezó a perseguir y tuvo que responder con un disparo”, agregó.

“No es un caso aislado. Estamos frente al Congreso. Después de las 18 esto es tierra de nadie; hay gente drogada, en situación de calle”, agregó L la mujer. También detalló que desde el propio restaurante se comunicaron con la Policía para dar aviso de la pelea entre madre e hijo.

LA NACION