Bullrich puso en duda la eliminación de las PASO: “No puedo asegurar si se van a suspender o no”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, evitó confirmar este jueves si la suspensión de las PASO formará parte de la reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso, al afirmar que esa eventual modificación del sistema “todavía está en discusión” aunque se decidirá “en algún momento entre septiembre y octubre”.

“Hay muchas cosas que cambiar en el sistema político que las vamos a empezar a cambiar y el tema electoral es un tema que va a depender de cuál es la mayoría. Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos”, sostuvo Bullrich en diálogo con LN+.

Consultada sobre los cambios en el sistema electoral que el Gobierno negocia con los legisladores, Bullrich expresó: “Hoy ya decidimos que este miércoles que viene no, el otro, arrancamos con la reforma política”.

“Vamos a discutir toda la cantidad de partidos políticos, cómo se va a afiliar, qué va a ser digital; terminar con los partidos truchos, no usar tanto dinero público, no usar tantos espacios cedidos que terminan siendo un desastre porque no los ve nadie”, añadió.

Bullrich, en la sesión del Senado por los 67 pliegos judiciales Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado

Y afirmó: “Hay muchas cosas que cambiar en el sistema político que las vamos a empezar a cambiar y el tema electoral es un tema que va a depender de cuál es la mayoría”.

“Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos; todavía eso está en discusión, pero en algún momento entre septiembre y octubre lo decidiremos”, apostó Bullrich.

Las PASO en el centro de la discusión

La reforma política es una de las principales metas que se trazó el oficialismo, que busca, entre otras cosas, que en 2027 no haya PASO. Para eso necesita el apoyo de las provincias, con las que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene teniendo varios gestos y acercamientos.

El Gobierno necesita dar esa discusión este año, dado que 2027, al ser electoral, no podría tratar un proyecto de estas características.

Santilli, con los gobernadores. Presidencia

La eliminación de las PASO exhibe un trámite legislativo lento. Todavía está en el Senado: el Gobierno no la llevó a sesión porque no tiene los votos para aprobarla.

En el oficialismo creen que es necesario al menos suspender las primarias 2027, como puntapié inicial en la estrategia hacia la reelección del presidente Javier Milei, tal como se instrumentó para las elecciones legislativas del año último.