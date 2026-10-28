Bullrich pidió respetar el resultado del balotaje pero condenó el uso de la Justicia brasileña contra Bolsonaro

La senadora Patricia Bullrich se refirió este miércoles al resultado de las elecciones en Brasil y al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva por sobre Flavio Bolsonaro. La funcionaria libertaria fue una de las que eligió pronunciarse en medio de la polémica por la huida del excandidato del país vecino, mientras que desde el Gobierno ya anticiparon que no emitirán un comunicado oficial.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación”, escribió en su cuenta de X.

Bullrich hizo también alusión al viaje del excandidato hacia Estados Unidos (con un paso fugaz por la Argentina): “Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”.

El posteo de Bullrich X

El Gobierno confirmó que el excandidato presidencial despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, a bordo de un avión Gulfstream G400 junto a su familia, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales. Pasadas las 10 de la mañana de este miércoles aterrizó en Miami.

De acuerdo con la versión de la Casa Rosada, Bolsonaro, junto con su esposa Fernanda y sus dos hijas, ingresaron a territorio nacional a las 22.50 de anoche y a los pocos minutos partieron vía aérea hacia Guayaquil, Ecuador.

La entrada a territorio argentino fue anoche por tierra, a través del puente internacional Tancredo Neves y contó con el refuerzo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que escoltó al vehículo (habría sido una camioneta de una empresa turística con patente brasileña), que trasladó a la familia desde el cruce internacional hasta la pista del aeropuerto misionero.

De esta forma, Bullrich no se refirió directamente a la victoria de Lula pero sí remarcó la intención de mantener buena relación con Brasil. Milei, por su parte, eligió no referirse de ninguna forma al tema. Incluso este miércoles participó este miércoles por la mañana de la inauguración de las plantas de producción de litio de Río Tinto, provincia de Catamarca y dio un discurso en el que no mencionó el tema.

La formalidad de felicitar al ganador fue cumplida por todos los países de la región menos la Argentina y el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. “El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, afirmó el portavoz Adrián Ravier en la conferencia de prensa del martes desde Casa Rosada, aunque dejó claro que las “diferencias ideológicas” entre su gobierno y el de Brasil influyeron en el silencio que siguió tras los comicios.

“En 2023, cuando ganó Milei, no hubo un gesto de Lula para saludarlo ni nada”, justificó Ravier. Sin embargo, el dato es incorrecto. El 19 de noviembre de 2023, el presidente brasileño envió un posteo por la red social X en el que le “deseó buena suerte y éxito al nuevo gobierno”, y agregó que la Argentina “es un gran país y merece todo nuestro respeto”. Sin mencionar a Milei, agregó que “Brasil siempre estará a disposición para trabajar juntos con nuestros hermanos argentinos”.