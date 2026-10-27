El Gobierno dice que “tomó nota” del resultado de las elecciones en Brasil y que Bolsonaro no pidió asilo en el país

A 48 horas de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, el gobierno argentino habló por primera vez sobre los resultados y dijo que “tomó nota” de los comicios de este domingo en Brasil.

El vocero presidencial Adrián Ravier en su conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada fue el encargado de marcar la postura del Gobierno. El portavoz también aseguró que no hubo un pedido de asilo del dirigente de derecha, en medio de las versiones que comenzaron a circular acerca de que habría huido hacia la Argentina para viajar a EE.UU.

Hasta ahora, nadie del Gobierno se había manifestado sobre el tema. Incluso el presidente Javier Milei fue el único mandatario de América Latina en no enviarle un mensaje a Lula, quien será presidente del país vecino por cuarta vez. “En 2023, cuando ganó Milei, no hubo un gesto de Lula para saludarlo ni nada”, justificó Ravier.

Milei —quien en numerosas oportunidades llamó a Lula “ladrón y mentiroso”— eligió no reconocer públicamente la victoria de su par brasileño. Ahora, el portavoz aclaró que la administración libertaria tampoco emitirá un comunicado oficial sobre los resultados de los comicios.

La decisión de mantener silencio del Gobierno agrega tensión adicional a una relación áspera y conflictiva entre ambos presidentes, quienes desde hace tiempo se evitan en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden; incluso el vínculo bilateral fue rebajado desde agosto a la categoría de encargados de Negocios. Lula dio la orden luego de reiteradas declaraciones y ataques verbales de Milei contra él e integrantes de la justicia brasileña.

En ese marco, el gobierno brasileño decidió retirar de forma indefinida al embajador en la Argentina, Julio Bitelli, lo que implicó un fuerte cambio en las relaciones diplomáticas formales entre los dos países, pero sin llegar a una ruptura total.

La victoria de Lula

Finalmente, Lula logró una remontada inédita en la historia del país y se impuso con el 51,78% de los votos frente al senador y candidato del Partido Liberal (PL), que obtuvo el 48,22%. El líder de la izquierda nacional cumplirá así, a sus 80 años, un segundo mandato consecutivo, convirtiéndose en el primer mandatario brasileño en estar cuatro veces al frente del Palacio del Planalto.

La abstención, que en la primera vuelta había superado el 21%, bajó al 19,21% y alcanzó su nivel más bajo en 20 años, sumando 3 millones más de votantes en el país.

Lula da Silva Natacha Pisarenko - AP

La votación quedó atravesada por la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó prolongar los comicios hasta las 19 en todo el país, después de que ambas campañas pidieran más tiempo para votar. El Tribunal Superior Electoral (TSE) debió suspender la difusión de resultados parciales mientras las urnas seguían abiertas. El episodio escaló rápidamente en lo político y lo judicial. La Policía Federal abrió una investigación por presunta obstrucción del derecho al voto y Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flavio, acusó al oficialismo de intentar alterar una elección que, según él, ya había perdido en las urnas.

En tanto, este martes la Policía Federal de Brasil investiga si el excandidato presidencial Bolsonaro dejó el país rumbo a Estados Unidos a través de la Argentina pese a la decisión judicial que lo obligó a entregar sus pasaportes y le prohibió salir de Brasil.

Según el diario O Globo, la Policía Federal verificó que el senador no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño, después de que el sitio Infobae informara que Flavio Bolsonaro habría huido de Brasil por tierra hacia la Argentina esta madrugada para volar hacia Estados Unidos. Por su parte, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, desmintió que el excandidato haya salido del país. “Eso no sucedió”, dijo al medio Metrópoles.