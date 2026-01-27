Bullrich reactiva las negociaciones con la oposición dialoguista para avanzar con la reforma laboral

Tras casi tres semanas de inactividad, los engranajes políticos del Senado comenzarán lentamente a ponerse en marcha este miércoles con el reinicio de las negociaciones por el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que la jefa de la bancada de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pretende tener aprobado a mediados del mes próximo.

Con ese objetivo, Bullrich convocó a los jefes de bloques de la oposición a una reunión para este miércoles, a las 15, con la intención de retomar las negociaciones en torno a las modificaciones que se le podrían introducir a la iniciativa.

El proyecto tiene dictamen de comisión desde diciembre último, por lo que está habilitado para su debate en el recinto. Pero la aridez de la discusión y la amplitud de temas que abarca el texto -no sólo modifica la legislación laboral, sino que también introduce cambios en el sistema impositivo y otro tipo de regulaciones-, llevaron a que incluso los bloques de la oposición proclives a colaborar con la Casa Rosada le pusieran un freno al ímpetu oficialista.

Así, la discusión de las modificaciones que se le introducirán al proyecto, las que deberán incorporarse cuando se trate en particular el día que se habilite el debate en el recinto de la Cámara alta, quedó postergada para este año.

Aunque la convocatoria la formuló Bullrich, el anfitrión será Eduardo Vischi (Corrientes), jefe de la bancada de la UCR y quien prestará como escenario del encuentro el histórico salón de reuniones que los senadores del centenario partido tienen en el segundo piso del palacio legislativo.

El senador Eduardo Vischi y, de espaldas, Maxi Abad Marcos Brindicci

Sabedores de que la negociación será larga y que no se resolverá hasta pocas horas antes de la sesión -que Bullrich quiere que sea el 11 de febrero próximo-, la gran mayoría de los senadores radicales decidió permanecer en sus provincias.

No obstante, los legisladores del centenario partido sostuvieron en la tarde del martes una reunión por videoconferencia en la que algunos plantearon sus puntos de vista con respecot al proyecto del Gobierno.

Al encuentro están invitados los jefes o representantes de los bloques dialoguistas de la Cámara alta. Esto excluye al kirchnerismo, reunido desde diciembre bajo la denominación de bloque Justicialista y que preside el formoseño José Mayans. Este sector ya anunció su rechazo a la reforma y su solidaridad con la postura de la CGT, que también se opone a la propuesta lanzada por el Gobierno.

La santacruceña Natalia Gadano, del provincial partido Movere, y el peronista Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas) fueron de los primeros convocados a la reunión de este miércoles en llegar a Buenos Aires.

Camau Espínola Hernán Zenteno - LA NACION

También se esperan que participen de la reunión con la exministra de Seguridad el misionero Martín Goerling, jefe de la bancada Pro, y las provinciales Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Edith Terenzi (Provincias Unidas), que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), respectivamente.

El papel de los gobernadores aparece, a priori, como uno de los factores clave de cara a la suerte que correrá el ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo, que consta de 207 artículos, en su paso por el Senado.

Afectados por la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto a las Ganancias que establece la iniciativa, los mandatarios pretenden que la Casa Rosada dé marcha atrás con la idea o, al menos, les compensé la menor recaudación impositiva que implicará el beneficio y que afectará a las cuentas provinciales.

Los gobernadores no sólo cuentan con un puñado de senadores referenciados en las fuerzas que lideran, con las que gobiernan sus provincias, sino que también tienen peso en bloques como la UCR.

El reclamo de las provincias es, a priori, el primer y principal escollo que aparece a la vista para el objetivo que se ha planteado Bullrich desde que llegó al Senado, en diciembre del año pasado, y que es conseguir que la reforma laboral supere, al menos, el filtro del Senado.

Pero no es el único. En los últimos diez días el equipo de colaboradores de Bullrich viene recolectando propuestas de parte de cámaras empresarias, gremios y diferentes actores sociales que han acercado sus planteos de cambios al proyecto. Al frente del equipo se destacan Cristian Larsen, designado prosecretario del bloque de La Libertad Avanza por Bullrich, y la asesora en materia laboral Josefina Tajes, que en las últimas dos semanas ofició de vocera de la senadora defendiendo el proyecto en varias intervenciones mediáticas.