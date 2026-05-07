La Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del Gobierno por la reforma laboral

La Corte Suprema de Justicia rechazó tratar el recurso de per saltum que presentó el Gobierno para que el máximo tribunal resuelva si es constitucional o no la ley de reforma laboral, aprobada por el Congreso de la Nación el 28 de febrero pasado.

Dijo que “inoficioso” el pedido de la Procuración del Tesoro para aplicar el per saltum, pues la Cámara del Trabajo ordenó el envio del expediente al fuero en lo contencioso administrativo.

No hay salto de instancia posible porque ya resolvió el tribunal de alzada, entendió la Corte.

Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal sostuvo que no se observan los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso presentado por el Gobierno.

La Procuración del Tesoro había presentado el per saltum el 16 de abril pasado, luego de que Horacio Ojeda, un juez de primera instancia, declarara la inconstitucionalidad de 81 artículos de ley llamada de “modernización laboral”. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia plena de la reforma. Ahora, el expediente debería pasar al fuero contencioso administrativo.

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