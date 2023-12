escuchar

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló este miércoles en una conferencia de prensa junto a la cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizó el operativo para contener la marcha del 20 de diciembre, la primera movilización contra el gobierno de Javier Milei. Desde el Departamento de la PFA, la funcionaria aseguró que la presencia de manifestantes durante la jornada fue reducida debido al protocolo antipiquetes que fue puesto en marcha.

“Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir hoy a la marcha o al corte de calles que estaba previsto, porque la media que hemos tenido en general en este tipo de piquetes es una media de entre 20.000 y 50.000 personas. Hoy el número ha sido totalmente reducido, después el secretario de Seguridad les va a contar”, adelantó Bullrich.

La excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC) también felicitó a las fuerzas de seguridad por el modo en que se manejaron los cruces con miembros de las marchas, basándose en el bajo número de heridos y detenidos: “Es un día importante por la pasividad con la que se manejaron las fuerzas de seguridad frente a la violación de la ley, que tenían que mirar cómo se violaba la ley. Hoy hubo una acción activa para terminar con la violación de la ley, fue una actuación correcta de acuerdo a los protocolos que las fuerzas especiales de seguridad tienen y han logrado llevar adelante hoy, con el mínimo del uso de la fuerza. Tanto es así que el único herido es un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no hubo civiles heridos”.

“Acá se terminó el vale todo. Es el inicio de una nueva etapa. Es importante que los miembros de las fuerzas de seguridad federales y de la ciudad de Buenos Aires se sientan cuidados. Que sepan que las respaldamos y también, y esto es un agradecimiento muy grande, que el presidente de la Nación se haya hecho presente en el departamento de Policía”, continuó Bullrich.

Según la ministra, la mayor señal del éxito del operativo se dio en que el tránsito no se vio interrumpido: “Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en muchas ciudades del país, y también en un puente emblemático que siempre es cortado y une las ciudades de Cipolletti con Neuquén, y fue recuperado por Gendarmería Argentina”.

“Hoy no se cortó la 9 de Julio. Hoy no se cortó el Puente Pueyrredón. Hoy no se cortó el Metrobus. Hoy no se cortaron accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo o a las actividades que tenía que realizar con total y absoluta tranquilidad. Pudo circular sin ningún tipo de problemas”, agregó.

Además, Bullrich rescató también que las protestas fueron, en gran medida, pacíficas y sin menores: “Hoy los manifestantes no transportaron palos ni piedras ni estaban encapuchados. No vinieron en colectivos porque sabían que todos los colectivos iban a ser intervenidos. El primer colectivo que fue intervenido a las 8 de la mañana que no cumplía con los requisitos para llevar personas fue decomisado. Las personas tuvieron que tomar otros medios para llegar a la manifestación o se fueron a sus casas. Tampoco había madres ni padres con niños. No hubo niños en la manifestación. No se usaron como escudo humano. Esto que ha sido una postal habitual, hoy no estuvo”.

“Por último, quiero hacer una mención muy especial a los miles de argentinos que no se dejaron extorsionar. Durante estos días, tuvimos más de 10.000 denuncias. No hubo más por que la capacidad operativa del 134 de para eso. Denunciaron aprietes y extensiones. Muchos de ellos han dejado los nombres de las personas que los extorsionan. Eso va a tener un canal muy claro de respuesta. Miles de argentinos dijeron basta al apriete y la extorsión. La gente está lista para comenzar un cambio en la Argentina. Han dejado solos a una militancia cerrada, ideológica, que llevaba arrastradas a algunas personas”, concluyó.

Héctor Adolfo Ganzo (63) y Ulises Nicolás Fernández (25), los dos detenidos en el marco de manifestaciones en el microcentro porteño

Según supo LA NACION, son dos los arrestados durante altercados con las fuerzas de seguridad. Ambas arrestos se produjeron cuando asistentes a la marcha caminaban sobre la vía pública a pesar de la prohibición estipulada en el protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Se trata de dos mayores. Uno fue detenido en Diagonal Norte y otro en Diagonal sur. Ambos agredieron al personal policial. El detenido de Diagonal Norte y Maipú hirió con arma blanca en el brazo a un policía de la Ciudad. El de diagonal Sur fue detenido por disturbios y agresión”, precisaron.

Más tarde, fuentes de la Policía de la Ciudad revelaron a este medio datos de los dos detenido: “Uno de ellos es Héctor Adolfo Ganzo, de 63 años, sin actuaciones previas. Pertenece al Polo Obrero y fue detenido en Av. Belgrano y Diagonal Sur. El otro es Ulises Nicolás Fernández, de 25 años, sin actuaciones previas”. “Se labraron los actuados por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones”, detallaron.

