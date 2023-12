escuchar

Iñaki Gutiérrez, el encargado de la comunicación en redes sociales del gobierno de la Nación, compartió durante la tarde del miércoles una foto del presidente Javier Milei, acompañado de su hermana Karina y de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, mientras supervisaban las manifestaciones en el microcentro porteño desde el Departamento de Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, menos de 20 minutos después, la publicación en su cuenta de X fue borrada sorpresivamente, sin ser reemplazada.

Los motivos detrás de la decisión dispararon una fuerte especulación en las redes, y hubo una teoría que cobró fuerza rápidamente. Según señaló el programador y usuario asiduo de X Javier Smaldone, la foto original contenía un detalle inusual: pegado sobre el escritorio en el que estaba sentado el presidente había un papel con el acceso a la red de Wi-Fi del búnker, por vía del comando unificado de seguridad federal. El nombre de la red, “Curro”, fue motivo de revuelo entre los usuarios.

1) Imprimí la clave del WiFi del comando unificado de seguridad federal y pegala por ahí.

2) Dale acceso a cualquier nabo, como @inakiigutierrez.

3) #OpSecFail pic.twitter.com/l4qbFUFkse — Javier Smaldone (@mis2centavos) December 20, 2023

En tanto, LA NACION consultó con el propio Gutiérrez acerca del motivo por el que la foto fue eliminada, y afirmó que no tenía conocimiento de la filtración, sino que la justificación fue estrictamente estética: “Me di cuenta que no se veían bien los tres, se veía la cabeza de Patricia Bullrich muy cortada. Tenía una mucho mejor, desde más lejos. Quería subir esa, borré la que tenía y cuando quise subir la otra se me murió la señal. No pude entrar a las redes sociales hasta ahora”.

Las protestas de este miércoles tienen como principal motivo de repudio las medidas anunciadas la semana anterior por el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación a los recortes en los subsidios y los consecuentes aumentos en las tarifas. También resultan un desafío al protocolo anunciado por Bullrich, que determinó la prohibición de los cortes de calles y la quita de los planes del Estado a quienes sean encontrados haciéndolo, bajo el lema “el que corta no cobra”. Por la tarde, grupos de múltiples partidos y movimientos de izquierda avanzaron hacia Diagonal Norte y protagonizaron cruces con la Policía Federal, que en principio intentó hacer un cordón para no cortar la circulación vehicular, pero luego chocó con los manifestantes.

Las medidas propiciaron intensas críticas por parte de varios referentes de la izquierda, principalmente del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: “Hemos tenido en el día de hoy un operativo digno de una guerra, de un estado de sitio contra lo que es una manifestación pacífica. Desde la mañana están aterrorizando a la población, que sin embargo viene pacíficamente. No le vamos a permitir a la ministra Bullrich que establezca un estado de sitio”.

Más tarde, las agrupaciones que marcharon hoy unificaron sus reclamos en un documento cuyo título fue “Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”. El mensaje, además, incluyó fuertes críticas al protocolo antipiquetes de Bullrich, a quien acusaron de “criminalizar la protesta social”. Los piqueteros le reclamaron a las tres centrales obreras activar un paro general. De la manifestación de hoy no participaron gremios ni representantes de la CGT ni de las dos vertientes de la CTA.

Luego de la lectura del documento final empezó la desconcentración desde la Plaza de Mayo. Los manifestantes que se retiraron por las diagonales Norte y Sur lo hicieron caminando por las calles, enteramente cortadas. Mientras tanto, Belliboni se sentó en el bar London City. “Para nosotros fue un éxito. Nos detuvieron a dos compañeros, nos reprimieron, pero logramos penetrar en la Plaza de Mayo y leer el documento”, dijeron en su equipo.

