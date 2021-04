Cafiero le responde a Miguel: “Siempre está bien que se ocupen y colaboren”

Luego de que la Ciudad anunciara que procederá a gestionar la compra de sus propias vacunas, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, desmintió que la compra de las vacunas estuviese centralizada en el Gobierno nacional y dijo que “siempre está bien que se ocupen y colaboren con la campaña de vacunación”.

Ayer, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel dijo que la Ciudad iba a salir “a hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir vacunas. Porque son un eje central en la estrategia contra la pandemia”. A su vez, explicó que: “Ahora que no esta centralizada, vamos a hacer todos los esfuerzos. Si lo logramos, vamos a ponerlo a disposición de todas las provincias y del gobierno nacional”.

“Siempre está bien que se ocupen y colaboren con la campaña de vacunación”, respondió esta mañana Cafiero, en declaraciones radiales, a la iniciativa de la Ciudad y agregó “Nosotros venimos haciendo un trabajo coordinado en todo lo que es la aplicación de la vacuna, no solo en Buenos Aires, si no en la Argentina”.

Según el funcionario el Gobierno adquirió 65 millones de vacunas y están “muy expectantes” a que se cumplan los plazos de entrega, aunque reconocen “las dificultades que se dan en el mundo y que obviamente, pasan en la Argentina”.

Por otra parte, Cafiero profundizó en la cuestión de la compra de las vacunas por parte de las provincias, municipios y privados que ayer Miguel calificó de “centralizada” por el gobierno nacional. “Había toda una idea que se estaba instalando que no se democratizaba la compra de la vacuna y ante una pregunta de un colega, contesté que no es así, no hay ninguna ley que prohíba la compra de las vacunas” dijo y agregó: “De hecho, hay una ley de compra de vacunas que se aprobó en el congreso el año pasado y que hasta incluso tuvo el apoyo de miembros de la oposición”.

