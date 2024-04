Tras la advertencia de opositores, el Gobierno aseguró que no cerrará el Banco Nacional de Datos Genéticos

Escuchar

Tras la acusación del diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo De Loredo, quien apuntó que el Gobierno tenía la intención de habilitar la disolución del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a través del dictamen de mayoría de la nueva Ley de Bases, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó esta situación y aclaró que la administración mileísta tomó el compromiso de “no avanzar en el cierre y modificación” del organismo.

Así, en su conferencia de prensa habitual, ratificó: “ No está en los planes del Gobierno ninguna medida o modificación, seguirá funcionando como hasta ahora”.

Este comentario surgió luego de que durante el fin de semana la UCR emitiera un comunicado instando a los diputados a “garantizar” la preservación del BNDG frente a su falta en el artículo 3 de la normativa impulsada por el Gobierno que determina los organismo que el Estado no puede disolver, lo que terminaría “poniendo en riesgo su existencia”.

#Comunicado | Instamos a preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos pic.twitter.com/QpA76l9Zwb — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) April 26, 2024

El ente nacional resultó clave para recuperar la identidad de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y continúa colaborando en la restitución de los nietos encontrados desde 1987 hasta hoy. Además, es el responsable de guardar y comparar el material genético para las consultas de aquellos que tengan dudas sobre su identidad y crean que pueden ser hijos de desaparecidos.

En una línea similar, el vocero fue cuestionado sobre el aumento de sueldo que se otorgaron desde la junta de directores de YPF, y consideró que “algunos pueden ser bajos, otros aceptables y otros descabellados”. “Puedo sumar otros entes descentralizados que no condicen con la normalidad o con lo que la gente pretende”, detalló, explicando que estas atribuciones no solo corresponden a la empresa de energía nacional. Y sumó: “Venimos de un gran desorden en el Estado también. Por eso estamos trabajando en corregirlo, pero hay muchas cuestiones de organismos descentralizados que vienen de años de desmanejo de algunas cuestiones que son indignantes para los argentinos”.

Cristina Kirchner cuestionó el superávit del Gobierno

Durante su discurso en un acto en el partido bonaerense de Quilmes, la exvicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este sábado y criticó fuertemente el “plan de estabilización económica” del gobierno de Javier Milei, a quien también le reclamó un “golpe de timón” en la política de ajuste fiscal.

Además, apuntó directamente sobre una de las medidas más celebradas por la gestión mileísta. “Festejó el superávit del primer trimestre, pero no hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés, no es cierto”, enfatizó, y advirtió: “Este gobierno no tiene plan de estabilización”.

Frente a esto, Adorni lanzó: “ El kirchnerismo hizo de la emisión monetaria y el déficit una religión . Uno no puede creer cómo personajes responsables de la decadencia argentina, del 50% de pobres y de haberlo destruido todo siguen disociando lo mal que la pasa la gente con los 20 años de existencia de ellos en el poder”.

“Nos suena alucinante como quienes tuvieron el poder durante 20 años -salvo cuatro años en el medio- no entienden algo tan elemental como que no se puede gastar más de lo que se tiene. Es algo obvio: si gastas más de lo que tenés, el primer mes le pedís prestado al banco; al segundo mes, le pedís a un amigo, que en este caso es la emisión monetaria; y al tercer mes reventás por el aire. Esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo, y es insólito no entender que, a pesar de tener una argentina pobre y que no crece, sigan ponderando cuestiones que nos sumieron en la absoluta decadencia”.

LA NACION