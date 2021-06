“Caminaba detrás de mí”: Florencia Kirchner recordó a su padre en las redes

“Caminaba detrás de mí”, recordó Florencia Kirchner, hija del expresidente Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010. A través de un extenso texto publicado en Instagram, la joven expresó que se siente “triste” y destacó que el recuerdo de su progenitor la “fortifica”.

“Caminaba detrás de mí. Cuando su caminata abandonó el espacio terrestre, se me hizo todo el cuerpo la cosa petrificada. Un movimiento puede entregarse al baile gelatinoso con el cual quizás podría haber terminado en los suelos. ‘Ya no hay padre así que no caigas a los suelos’, me dije, me dije, me dije, ‘solo una parte, el resto dura, forma de que te sostengas’. Saludé a muchas personas con reverencias exageradas, cuando lo que debería haber hecho es dejar que mi pelo se haga todo como la Medusa”, dice Kirchner en su publicación en la red social.

“Hice la reverencia de los bebés cuando intentan manejar sus cabecitas. Años y años de mover la cabeza como un bebé. Cuando nació mi hija pensé que tenía a mi lado a una igual, no lo dije, me dio vergüenza”.

Florencia Kirchner instagram

“Quiero pensar que el día de estas fotos lo recuerdo y, aunque no sé si es verdad, le digo a mi mente que lo invente sin freno. Sé que por esos años me movía como loca porque, ya escribí: caminaba detrás de mí. Todo era un darme vuelta y decirle que mirara tal cosa. Quería que lo vea como yo y en mi secreto, comprobar que me estaba siguiendo”, escribió y reflexionó sobre el día en que se tomó la foto: “En el hermoso día imaginado, nos dijeron que, ¡quietos para la foto!-aún así mi padre no se detiene-y yo, tras las palabras de ese señor que supongo con su cámara me doy la vuelta, y mi padre se está moviendo-hacia nosotras-él está viniendo. ¿Alguien más crea retazos del padre por ahí?”

Florencia Kirchner y Néstor Kirchner

“Hoy, que me encuentro triste vivirme en su presencia me fortifica, me mueve, estoy escribiendo. ¿No ven que él no se detiene? Esto último no fue un poema, fue la manera en la que se respiró el pensamiento”, finalizó.

La hija del expresidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner mantiene un perfil bajo y utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores frases, libros y fotografías que la inspiran. “Tener redes sociales me daba un poco como alergia, pero hay espacio para todos; hay gente que sube selfies todo el día, y yo comparto literatura, que es lo que me gusta”, dijo en una entrevista en radial hace un año.

No es la primera vez que la joven utiliza la red social para recordar a su padre. En febrero, junto a la imagen de Kirchner escribió: “Se fue en mi limbo, no crecida-queriendo crecer, y la infancia me ubica, nos vimos más ahí. Algunos días pierdo mi edad, me viajo al sueño, y está bien”.

Tras su regreso de Cuba, donde estuvo internada por problemas de salud (estrés postraumático y un linfedema en las piernas), Kirchner publicó: “Me enfermaron, sí, pero jamás lograron que odiara mi nombre”.

