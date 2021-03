Campaña: Gabriela Michetti se prepara para volver a la política tras más de un año de silencio

8 de marzo de 2020. Ese fue el día en que la exvicepresidenta Gabriela Michetti realizó su último posteo en Instagram, sobre el Día de la Mujer. Dos días antes lo había hecho en Twitter, sobre una denuncia en su contra desde el cristinismo. El alto perfil que recayó en su figura al escoltar a Mauricio Macri como vicepresidenta -un rol que prefirió transformar en institucional a través de la conducción del Senado- migró a una prolongada ausencia pública, luego de la derrota de Cambiemos en las elecciones de 2019.

Pese a su silencio virtual de poco más de un año, Michetti, en realidad, nunca estuvo del todo inactiva.

Luego de dedicar el primer año de la pandemia del coronavirus a cuidar a sus padres y su propia salud con reiterados y prolongados viajes a su ciudad natal, Laprida -pero sin perder el contacto con algunos dirigentes de Pro-, este mes se produjo en ella un quiebre: decidió despertar políticamente.

Así, comenzó lentamente a mover el tablero para reaparecer en la escena pública más adelante, ya entrada la campaña. Se la verá trabajar activamente por la unidad del espacio, aunque no piensa en competir como candidata, coincidieron varios integrantes de su entorno consultados por LA NACION.

Mauricio Macri, su referente

Michetti sigue en contacto con referentes del ala dura de Pro, como el expresidente Macri, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, o el extitular de Medios Públicos Hernán Lombardi, aunque se mantiene al margen de la interna entre aquellos que van al choque con el Gobierno -encabezados por la exministra de Seguridad- y los que pregonan tonos más conciliadores -liderados por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta-.

“Está en una buena relación con todos los sectores”, manifiesta un habitué de sus equipos. No obstante, su referente en el armado de la oposición es Macri, con quien se tensionó la relación en 2015, cuando él decidió apoyar la candidatura de Rodríguez Larreta en la interna para la jefatura porteña, en un episodio que, dicen, “quedó re atrás”.

Mauricio Macri es el referente político de Gabriela Michetti; ambos compartieron la conducción del Ejecutivo nacional entre 2015 y 2019 DyN

“Ella tiene excelente relación con Mauricio y buena con Horacio”, resume un exfuncionario de su riñón. “Tiene una visión más cercana a Mauricio”, comenta otra fuente que integró el gobierno de Cambiemos. “Mauricio me dio todas las oportunidades, no a mí, a todos: a Horacio, a María Eugenia [Vidal]. Jamás seré ingrata con él, que me dio la oportunidad”, cuentan que dice Michetti. De hecho, no se descarta que su primera aparición pública sea justamente en la presentación del libro del exmandatario este jueves.

En ese sentido, una persona de su entorno suma que la exvicepresidenta “cree que en algunas críticas a Mauricio hay mucha ingratitud interna”. Alrededor de Michetti, la mayoría entiende que la gravitación política de Macri creció y dicen que hasta aquellos que desean “jubilarlo” quieren tomar café con él. Incluso, hacen gala de su “proyección internacional”.

Más allá de esa sintonía con el expresidente, conceptos como “Gabriela es mucho del diálogo”, “no la vas a ver que ataque a uno u a otro” o “es multipartidaria” son coincidentes dentro de las valoraciones que giran a su alrededor, aún desde antes de que se mostrase proclive a levantar el perfil.

El “contraste” con Cristina Kirchner

“Gabriela tiene la disposición de empezar a tener actividad, con la intención de apoyar un esquema de unidad en todo el país. Ella no está pensando en competir, pero sí en colaborar en la campaña activamente, como apoyo a las candidaturas”, comenta a LA NACION un exfuncionario que se reunió con Michetti en las últimas semanas.

No obstante, se prevé que la exvicepresidenta mantenga el bajo perfil hasta más entrado el año, con la discusión para las elecciones legislativas ya planteada, debido a que no considera que este sea el momento para hablar en términos electorales. Sí bosqueja ya la conformación de sus equipos de trabajo y dedica también parte del tiempo a sus iniciativas privadas de desarrollo local. Dicen que tuvo demanda internacional de algunos proyectos de su autoría y que la invitaron a participar de fundaciones en otros países.

“Le va muy bien en la calle”, afirma a LA NACION un exfuncionario próximo a Michetti. “Hay un contraste súper marcado entre ella acompañándolo a Mauricio, con un perfil muy moderado, en relación con la actual vicepresidenta de la Nación. Hay una respuesta que siempre estuvo y ahora es mayor”, comenta también, en referencia a Cristina Kirchner, con quien Michetti estuvo reunida en diciembre de 2019 para organizar la transición en el Senado. Del encuentro derivó una de las fotos más simbólicas de la transición de gobierno.

La foto del traspaso en el Senado entre Cristina Kirchner y Gabriela Michetti Prensa Unidad Ciudadana

Sin embargo, la armonía no fue plena. Michetti fue denunciada por la actual secretaria administrativa del Senado cercana a Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, e imputada por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles. Desentendida de los pormenores que derivan de la cotidianeidad de la Cámara Alta, al considerar que su función allí ya está cumplida, quienes la conocen sostienen que ese caso tampoco le genera grandes preocupaciones.

“Está muy bien, estuvo dedicada estos meses al cuidado directo de sus padres y, ahora, empezando a tomar una mayor conexión frente a las próximas elecciones, la vamos a ver más seguido”, anticipan desde su núcleo político y la perfilan: “Está muy tranquila con su pequeño legado, que se va agrandando cuando la gente la compara”.