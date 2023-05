Cancillería le pidió explicaciones al gobierno de Mendoza por haber tapado un cartel de Malvinas en el mundial sub 20

escuchar

Cancillería le pidió este miércoles explicaciones al gobierno de Mendoza por haber tapado un cartel de las Islas Malvinas durante un partido del Mundial Juvenil Sub 20 de fútbol que se disputó en un estadio de la provincia. A través de una carta dirigida al subsecretario de Deportes local, Federico Chiapetta, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, manifestó su “firme rechazo” ante lo ocurrido y requirió los detalles de la decisión.

“Al final no era un ‘bolazo’, como dijo el gobernador Rodolfo Suárez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina”, había manifestado Carmona ayer, tras la difusión de las imágenes que muestran el reemplazo de los símbolos aludidos por otros vinculados al Mundial Sub 20. Hoy, dicha queja se formalizó a través de un texto enviado desde la Cancillería al gobierno de Mendoza.

Al final no era un "bolazo", como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina.#LasMalvinasSonArgentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/1oQne7UyIb — Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 23, 2023

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con los trascendidos de prensa que señalan que el símbolo de las Islas Malvinas en conjunto con la bandera argentina, en ambos costados de la pantalla de una de las tribunas populares del Estado Malvinas Argentinas fue tapado, el pasado 21 de mayo, durante uno de los encuentros del Campeonato Mundial Sub 20 de fútbol”, comienza la misiva que Carmona le envió al subsecretario de Deportes jurisdiccional.

Tras ello, agrega: “En relación con ello, se solicita conocer si semejante hecho se corresponde con un compromiso asumido por la Secretaría de Deportes y/o algún otro organismo provincial. Si ese fuera el caso, deseo transmitirle el firme rechazo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Como es de su conocimiento, la denominación del estadio de referencia fue decidida en 1982 en honor a los caídos en el Conflicto del Atlántico Sur. Asimismo solicito el restablecimiento de todos los símbolos referidos a las Islas Malvinas que hayan sido retirados o invisibilizados”.

La Cancillería argentina, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlantico Sur, pidió explicaciones al gobierno de Mendoza sobre los hechos ocurridos en el Estadio Malvinas Argentinas, y transmitió el firme rechazo de lo ocurrido. pic.twitter.com/pZ8DKcQYOU — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) May 24, 2023

En su carta, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, aclara que la denominación “Malvinas Argentinas” refiere a una “parte del territorio nacional”, razón por la cual “no puede ser considerada una expresión política que pudiera ser inconveniente, máxime en casos de partidos de fútbol que se jueguen en la República Argentina”.

Por último, afirma: “Debe tenerse presente que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional señala que ‘la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e inusuales correspondientes’. En ese marco, una decisión provincial que resigne un objeto imprescriptible e irrenunciable de nuestra Carta Magna resulta seriamente cuestionable”.

“Es un bolazo”

Con relación a la frase que Carmona le adjudicó a Rodolfo Suarez, cabe aclarar que tales dichos fueron vertidos por el gobernador mendocino en rechazo a una versión según la cual la FIFA había pedido cambiar el nombre del estadio Malvinas Argentinas como sede del Mundial Sub 20. “Es un bolazo”, sostuvo Suárez al respecto en diálogo con El Sol.

“No hay nada, no sabemos de dónde salió [esa versión]”, insistió tras ello y enfatizó: “Obvio que va a mantener su nombre”.

