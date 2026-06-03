Dilema oficialista en Mendoza: Cornejo busca un sucesor mientras se posicionan Petri y Suarez

MENDOZA.− En la provincia de los temblores, el tablero político se mueve con fuerza. Cada paso y jugada muestran preocupación y desesperación por llegar lo mejor posicionado posible a 2027. Ya arrancó la carrera por la sucesión del gobernador radical Alfredo Cornejo, hoy aliado a La Libertad Avanza (LLA), quien, por mandato constitucional, no puede ser reelecto. Por este motivo, dentro de ese frente, son varios los que intentan asomar la cabeza y probarse el traje de candidato, aunque hay dos “oficialistas”, el diputado Luis Petri y el intendente Ulpiano Suarez, que llevan la delantera en la consideración ciudadana y no son justamente del riñón del actual mandatario provincial, quien tiene una base importante de apoyo popular. ¿Cornejo podrá trasladar los votos a su eventual delfín?

Bajo este escenario, los sondeos están a la orden del día, con una guerra de encuestas que muestran números que sorprenden por lo disímiles. En los últimos días se conocieron dos trabajos de campo realizados a comienzos de mayo por las firmas Reale Dalla Torre y Equipo Mide, respectivamente. En la primera, se ponen a consideración con nombre y apellido a Petri y Suarez, mientras que no aparecen los principales postulantes de Cornejo, como Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, o Natalio Mema, ministro de Gobierno, sino que la opción es “un candidato del equipo de Cornejo”, la cual recibe el número más alto en la intención de voto proyectada: 31,1%. Luego, aparece Petri con 23%, afectado por una caída en la imagen del presidente Javier Milei, y después Suarez, con 11,3% de las voluntades. Asimismo, destaca el resultado del 42,4% del Frente Cambia Mendoza si se agrupa “el candidato de Cornejo” con Suarez.

El gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el exministro de Defensa, Luis Petri, la noche de las legislativas 2025

En la segunda, la realidad es diametralmente opuesta: cuando se consulta sobre “el mejor candidato a gobernador de Mendoza” lidera la encuesta Petri, con 30%; le sigue Suarez, con el 10%; después varios dirigentes peronistas, y finalmente, los cornejistas García Zalazar con 3% y Mema, con un 1%.

En el entorno del gobernador ponen en valor los sondeos que viene realizando Reale por sobre la otra medición. “Hay profesionalismo en la metodología científica y en la precisión de las cifras, con un seguimiento mes a mes. Aclaramos que no hay un candidato definido aún dentro del equipo del gobernador, que tiene una alta base de apoyo popular, por eso se pone a consideración esa opción; no es raro preguntar así. Eso sí, está claro que el plan A de Cornejo no es Petri, y si ve que crece otro que no sea de su riñón lo acompañará”, explicaron a este diario.

El intendente radical mendocino Ulpiano Suárez

Qué dicen los allegados a Petri y Suarez frente a los datos que surgieron en los últimos días que favorecen al actual gobernador. “Creemos que no son números para confiar. Todo está teledirigido para intentar posicionar primero al cornejismo. El problema para el gobernador es que ningún candidato de su gabinete prende ni tiene conocimiento entre la gente”, coinciden. De igual forma, allegados al intendente capitalino, quien no duda en competir, sea dentro o fuera del frente oficialista, entienden que ambas mediciones terminan jugando a su favor, porque le dan mayor visibilidad, “sin haber impulsado nada”.

Así, las lecturas y visiones de lo que ocurre en la política mendocina por la sucesión se profundizan con el correr de los días, y todos se preparan para dar batalla. Nada está dicho, y los escenarios pueden cambiar de manera repentina, para un lado o para el otro, dependiendo también de cómo siga la gestión de Milei y la vinculación con la provincia cuyana.

En tanto, una alta fuente del radicalismo histórico provincial fue contundente con las mediciones y movimientos de los últimos días. “Es un papelón, un festival de sondeos que dice todo y nada a la vez, dependiendo de quién las contrata. Eso sí, queda en claro la preocupación que tienen y cuáles son las prioridades. Hay una importante falta de sensibilidad y empatía con lo que están pasando los ciudadanos”, expresó a LA NACION un reconocido dirigente, para quien hoy las voluntades acompañan primero a Petri, luego a Suarez y por último a Tadeo García Zalazar.

En el peronismo, que según los sondeos queda relegado al tercer puesto, también dieron su visión. “Son sondeos con un nivel de invento inusitado; es más, creemos que hasta el PJ está inflado. Y hay que hacer observaciones técnicas en una de las encuestas, porque no es serio ni correcto medir a un candidato con nombre propio contra un equipo. Lo que sabemos hoy es que lidera Petri, sigue más lejos Suarez y miden muy poco los hombres de Cornejo”, contó a este diario una alta fuente del kirchnerismo mendocino.

Así las cosas, la movida de pulsar la opinión ciudadana, con resultados tan contrapuestos, deja más dudas que certezas, por lo que los analistas coinciden en que habrá que esperar a que pase la fiebre mundialista para comenzar a ver con más claridad lo que se viene en tierra cuyana, sobre todo, la decisión que tome el gobernador acerca de la persona que finalmente postule para enfrentar las urnas. Lo que sí queda claro, con la foto de hoy, es que seguirá habiendo una fuerte pelea entre tres postulantes, con la firme posibilidad que terminen siendo dos antes de la campaña.

Por eso, si no hay definiciones concretas con algún delfín, a medida que vaya acercándose el año electoral mendocino que, de seguir en pie las PASO, sería en junio de 2027, como pretende el gobernador, más chances tendrá el intendente de Capital, tal como ocurrió en 2019 con su tío, Rodolfo Suarez, quien terminó siendo el candidato elegido por Cornejo, motivado por las encuestas.

Fuentes oficiales consultadas por LA NACION aseguran que Mendoza tendrá elecciones primarias el año próximo y que Cornejo deberá habilitar el escenario entre un candidato propio, que saldría de su gabinete o el intendente de Ciudad, y el exministro de Defensa de la Nación, quien surgió de la UCR pero se afilió a La Libertad Avaza.

“La provincia tendrá PASO entre Petri y alguien de Cornejo, quien oscila entre algunos de sus ministros, que serían la continuidad más directa, y Ulpiano”, ratificaron a este diario. Más allá de las promesas y versiones que surgen de las reuniones en Casa Rosada sobre los apoyos para un lado o el otro, lo que quedará por develarse es si el partido de los Milei acompañará sin miramientos el plan de Cornejo en la campaña o se la jugará por el exradical, quien en las PASO 2023 se quedó con 4 de los 10 votos que fueron al actual mandatario. “Todo puede pasar: una unión más fuerte o un quiebre. Falta un montón”, razonó, con cierta perspicacia, uno de los colaboradores del gobernador.