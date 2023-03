Candidato de Milei en Tucumán: Ricardo Bussi presentó su spot de campaña a favor de la libre portación de armas

escuchar

El legislador provincial Ricardo Bussi, vestido con jeans, zapatillas y remera blanca, camina hacia una mesa de tiro, mientras suena música de suspenso. Inmediatamente se suceden imágenes de hechos de inseguridad y el candidato a gobernador tucumano potenciado por el liberal Javier Milei empieza luego a lanzar disparos contra un blanco. “Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestras familias de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas”, dice el político que pretende destronar al peronismo, que para estas elecciones estará encabezado por Osvaldo Jaldo, quien irá en la fórmula secundado por el actual gobernador Juan Manzur.

La polémica campaña publicitaria fue lanzada por el dirigente libertario de Tucumán en los últimos días y reavivó un debate que ya en su momento despertó Milei el día en que se manifestó en el mismo sentido, a favor de la libre portación de armas. “Cuando a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes, por más que se las prohíban, las usan igual y hay más delincuencia”, justificó el año pasado en TN el diputado nacional que es candidato presidencial por La Libertad Avanza.

El spot publicitario de Ricardo Bussi por la libre portación de armas

Mientras Milei acelera la campaña y busca posicionarse ante las dos coaliciones mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, teje acuerdos también en las provincias, pero en un estricto silencio en muchas de ellas sobre quiénes serán sus candidatos. Sin embargo, desde hace tiempo se conoce que en Tucumán selló una alianza con Bussi, nacido en Estados Unidos, con actividad política desde los 90 e hijo del dictador Antonio Bussi.

“Hay que avanzar en la posibilidad de que los vecinos vuelvan a armarse”

“La inseguridad está golpeando muy fuerte y es el principal motivo de preocupación de los tucumanos. Ellos [por el gobierno de Manzur] anunciaron la creación de una cárcel en Benjamín Paz, pero no tiene ni un ladrillo todavía. Es un proyecto como otros tantos. Los grandes anuncios quedan en eso y el Estado se desentiende de lo que le pasa a la gente. Por eso los tucumanos tienen miedo de salir a la calle, de ir a la escuela, de tomarse el colectivo. Esto no puede seguir así”, sostuvo Bussi en Antena 8 para respaldar su posicionamiento a favor de la libre portación.

“Hay que avanzar en la posibilidad de que los vecinos vuelvan a armarse, porque han sido engañados muchas veces con programas de desarme y la delincuencia ha avanzado. Lo que proponemos es hacer un golpe de timón, y tender a que haya libre y legal portación de armas”, planteó, citado por La Gaceta de Tucumán, y siguió: “Lo que ocurre es que el Estado no te cuida, entonces tiene derecho la gente a poder armarse para cuidarse. Si el Estado no cumple con sus obligaciones, alguien las tiene que cumplir. No puede ser que mientras el Estado mira para otro lado, nosotros estemos desarmados a expensas del delito y con la posibilidad cierta de sufrir una pérdida irreparable”.

Regulación

Pese a las intenciones de Bussi, en la Argentina la tenencia no pasa por las provincias, sino que está regulada por la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Los particulares que quieran usarlas deberán primero tramitar un permiso ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que -en caso de ser aprobado- habilita a la persona a disponer de un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato, en un lugar público.

En su página web oficial, el Gobierno establece los requisitos para obtener la portación. Además del certificado de antecedentes penales y de acreditar el estado de salud psicofísico, entre otras condiciones, el portador debe tener registrada el arma sobre la cual se solicita la tenencia legal. El costo del trámite por portación simple es de 30 mil pesos, mientras que es de 60 mil para portación múltiple. El certificado tiene una vigencia de 12 meses, por lo que deberá renovarse anualmente.

LA NACION