La Rioja: el gobernador Quintela insultó a una docente que lo increpó por los bajos salarios

Mientras que las clases todavía no comenzaron en La Rioja por un conflicto con los gremios docentes debido al salario y las condiciones edilicias de las escuelas, anoche el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, respondió con una polémica frase a una de las maestras que se había congregado junto a un grupo de colegas en el Paseo Cultural Castro Barros. El mandatario había ido ahí para acompañar a su par de Chaco, Jorge Capitanich, que presentaba su libro Argentina merece más.

En medio del tumulto que se generó cuando Quintela salió del edificio escoltado por una nutrida custodia, se escuchó primero a una de las profesoras gritar a través de un megáfono. “Gobernador, reciba a los docentes, queremos democracia con salarios dignos. Estamos cansados de ganar miseria”, dijo la mujer que llevaba la voz cantante del grupo de autoconvocados.

En tanto, en un video grabado en el momento en que todo ocurrió se ve a otra maestra que que se acerca a Quintela para decirle algo y fue ahí que el gobernador reaccionó con un exabrupto. “Vaya a trabajar, vaga de mierda”, le dijo el mandatario del Frente de Todos a la docente y, después de eso, se subió a su auto.

#Docentes #conflicto #Autoconvocados #LaRioja Así respondió esta noche el gobernador Ricardo Quintela ante una manifestación docente que le pedía que los reciba… Las clases aún no comenzaron en muchos colegios… 👇👇👇 pic.twitter.com/2XiUKXa8vR — Paulino Rodrigues (@paulinor76) March 15, 2023

“¿Por qué es así? Maleducado”, le contestó la mujer, sorprendida por lo que terminaba de pasar, a la vez que la seguridad corría hacia atrás al grupo para dejar que avance el convoy con el auto oficial en que se trasladaba el dirigente peronista. “Por favor, señor gobernador, aumento de salarios. A donde vaya, vamos a ir. Estamos hartos de cobrar miseria”, siguió la profesora que tenía el megáfono.

Ricardo Quintela y Jorge Capitanich anoche, durante la presentación del libro Argentina merece más Twitter

En enero, Quintela otorgó una suma fija remunerativa de 12 mil pesos y otra de 10 mil pesos para sumar al básico, que completaron un 25% de aumento, según lo que informaron medios provinciales, pero eso no conformó a los docentes, que le exigen un incremento de 35 mil pesos y que mejoren las condiciones edilicias en los colegios. El paro no se levantó y de momento las clases no comenzaron, ya que los profesores esperan una respuesta del gobierno local o que intervenga el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El caso de ese territorio es inusual porque Quintela dispuso la suba por decreto, sin convocar a la paritaria. La Unión de Docentes Argentinos (UDA) denunció que el salario incluso tiene “ítems en negro”.

Por su parte, Capitanich acelera visitas por el país para dar a conocer el libro que lleva su firma y un “plan de gobierno”, de acuerdo a lo que el mismo gobernador indicó. “Es una alegría estar en La Rioja para presentar Argentina merece más, un libro que tiene la perspectiva y la impronta de hacer un análisis histórico de lo que ha sucedido a nivel internacional, el escenario nacional y propuestas de solución para nuestro país”, escribió anoche el mandatario chaqueño en Twitter, donde publicó fotos con el gobernador riojano, que minutos después insultó a la docente.

