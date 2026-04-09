“Caputito” y “Rioja”: el audio en el que un exfuncionario de Andis aludiría a los Menem y al asesor de Milei

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron hoy citar nuevamente a indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, en el marco de una ampliación de la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Picardi y Rodríguez incluyen en su dictamen un audio que le envió Pablo Atchabahian, exdirector de accesos a los servicios de Salud de la Andis, al empresario y lobista Calvete, uno de los procesados en el expediente.

Andis: el mensaje de Pablo Atchabahian a Miguel Calvete en el que aludiría a los Menem

El mensaje se grabó un par de meses antes del inicio de la causa judicial. Se interpreta como una primera alusión de funcionarios de alto rango en el expediente, ya que el audio incluye una alusión críptica que parece referir a la interna política libertaria entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, dos colaboradores estrechos de Karina Milei.

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo (...)”.

Además, en su dictamen, los fiscales Picardi y Rodríguez subrayan la respuesta que le envió Calvete a Atchabahian a través de Patricia Canavesio, identificada por la Justicia como una persona de confianza del empresario. “Pablo, clarísimo y todos alineados...!”, le contestó.

Los investigadores quieren saber quiénes están detrás de los grupos de funcionarios y empresarios de droguerías que manejarían en las sombras el sistema de compras de medicamentos con sobreprecios y por fuera de las normas.

Por eso, la referencia a “Rioja” o “Caputito” en el audio entre los involucrados está en la mira de la Justicia: “Es parte de lo que se esta trabajando en profundizar eso. La Investigación se profundiza en esta nueva etapa siguiendo esas pistas”, dijo a LA NACION una fuente tribunalicia.

La investigación sobre la causa Andis está en manos del fiscal Franco Picardi con el juez federal Ariel Lijo que decidió avanzar con la citación a prestar declaración indagatoria de un grupo de exfuncionarios y empresarios ligados a nuevas maniobras de corrupción.

Como consignó LA NACION, se mensaje de Pablo Atchabahian a Calvete también había sido citado en febrero pasado por el juez federal Sebastián Casanello cuando procesó a Spagnuolo, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.

Ni Casanello ni los fiscales Picardi y Rodríguez dijeron quién sería “Rioja”, que es la provincia de la que proviene la familia Menem. Tampoco hicieron una mención explícita a Santiago Caputo.

No obstante, citan este mensaje como una prueba de que las dos presuntas bandas que operaban en paralelo en la Agencia, la de Calvete y la de Atchabahian, actuaban “en bloque”, alineadas, para cuidar la estructura que les habilitaba sus negocios.

Quién es quién en el caso Andis

Diego Spagnuolo -extitular de la Andis

Fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.828.725.464.

Daniel Garbellini- exnúmero dos de Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública; además de asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.

Miguel Ángel Calvete- empresario y lobista

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Se le trabó un embargo de $203.072.992.394.

Pablo Atchabahian - Exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis

Procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario. Y asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con el resto. Se le trabó un embargo de $202.247.451.393.