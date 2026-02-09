Corrupción en Discapacidad: procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello. Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados hoy como tales, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian. Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían logrado controlar la Andis desde afuera, en coordinación con las autoridades oficiales. Según las pruebas de la causa, hubo licitaciones digitadas y sobreprecios.

En total, los procesados por Casanello fueron 19. A todos, además, les embargó sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos. La lista de los procesados incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, afirma el fallo de Casanello.

Pero en el final de su fallo el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a “otro nivel de complicidades”. Casanello escribió: “Sin embargo, el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (...). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".

Los audios de Spagnuolo

La causa se inició en agosto pasado, por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basado en notas periodísticas. El caso había estallado públicamente horas antes, cuando se difundieron audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Lule Menem le “metió” al funcionario “más importante de todos” (en aparente alusión a Garbellini, que era su número dos) y que lo hizo “para chorear”. Habla, además, de que el 3% sería para Karina y que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando.

Estos audios no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello, que no los menciona en su fallo de hoy.

La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina) sostuvo que son grabaciones de origen ilícito y reclamó, por eso, que toda la causa fuera declarada nula. Otros defensores se sumaron a su planteo. Hoy, en paralelo con los procesamientos, Casanello rechazó esos pedidos de nulidad.

El rol de los Kovalivker

Los Kovalivker tuvieron un rol central en el inicio de la investigación, cuando a pedido del fiscal Picardi se allanaron sus domicilios y se les secuestraron sus teléfonos. Hoy, no figuran entre los procesados. Fuentes de la investigación dijeron que es uno de los capítulos sobre los que avanzará en adelante la causa. Está previsto que en las próximas semanas se acceda al contenido de un servidor con información de la drogería Suizo Argentina.

En el fallo de Casanello hay alusiones, no obstante, a Sebastián Nuner Uner, identificado por el juez como un alto ejecutivo de la Suizo Argentina “de marcada influencia en el grupo” que encabezó la presunta asociación ilícita. A él aludirían cuando se referían a “el Helvético”, sostuvo Casanello.

El juez cita en su fallo un mensaje enviado por Atchabahian a Calvete, un par de meses antes del inicio de la causa. El mensaje es una alusión críptica que parece referir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei).

“Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja así que estamos todos alineados en la misma. Dani [Garbellini] opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no?. Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo. Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo (...)”. Casanello, en su fallo, no dice quién sería “Rioja”, que es la provincia de la que proviene la familia Menem. Tampoco hace mención explícita a Santiago Caputo.

En su fallo cita este mensaje como una prueba de que las dos presuntas bandas que operaban en paralelo en la Agencia, la de Calvete y la de Atchabahian, actuaban “en bloque”, alineadas, para cuidar la estructura que les habilitaba sus negocios.

Quién es Spagnuolo

Spagnuolo es un abogado que se contactó con Javier Milei a través de las redes sociales antes de que el actual presidente entrara en política. En 2021, ocupó un lugar simbólico en la lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA). Patrocinó a Milei en algunas causas y era un asiduo visitante a su casa en los tiempos de la campaña presidencial. Al llegar al poder, Milei lo designó en la Andis, pese a que no tenía experiencia en temas de discapacidad. Protagonizó polémicas, como cuando se enfrentó a la familia del niño autista e influencer Ian Moche. La madre del chico contó que les reprochó sus reclamos por más apoyo del Estado a la discapacidad con esta frase: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?” Chequeado informó que en el segundo semestre de 2024 fue una de las cuatro personas que más veces visitó a Milei en la quinta presidencial de Olivos, tal como figura en los registros oficiales. Fue echado del Gobierno, después de que trascendieron los audios que se le adjudican.