Coto Bot: Caputo citó los resultados de otra cuenta de redes para mostrar la baja de la inflación

Luego de la polémica desatada porque Javier Milei y Luis Caputo utilizaron datos de una cuenta falsa de X para analizar la economía y asegurar que los precios de los productos estaban a la baja, el ministro de Economía redobló la apuesta y volvió a citar a un usuario que asegura ser un bot de control de precios de la cadena de supermercados Coto . “Inflación desacelerando fuertemente”, compartió a través de la red social X.

“Si este bot es trucho, también me avisan porfa, gracias”, ironizó el funcionario en referencia al error que cometió y que se volvió viral en redes sociales luego de que la misma cuenta, “Jumbo Bot” afirmara que se trataba de un “experimento social que nunca analizó precios”.

Inflación desacelerando fuertemente según Coto.

Si este bot es trucho tambien me avisan porfa, gracias!! 🇦🇷 https://t.co/OAuO1dZLsd — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 10, 2024

“Está realmente colapsando; mirá lo que fue la primera semana de abril en alimentos y bebidas en supermercados, en muchos casos está dando deflación. El Jumbo Bot está dando menos 5 por ciento de inflación”, había dicho Caputo en una entrevista con TN, citando la supuesta variación de precios de la canasta básica de la tienda online que compartía esta cuenta.

Debido a esto, y tras afirmar que nunca había existido un “bot que siguiera los productos de Jumbo” , desde la cuenta de la red social pidieron disculpas al jefe de Estado por “esperanzarlo” con los datos y las hicieron extensivas al funcionario de la cartera de Economía. “No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social”, explicaron junto con un video en el que mostraban el momento exacto en que Caputo mencionó la información.

Hacemos extensivas las disculpas al ministro de Economía, Luis Caputo. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social. pic.twitter.com/M3bQN56GrA — Jumbot (@Bot_Jumbo) April 9, 2024

Los valores compartidos por “Coto_Bot”, el usuario que citó este miércoles Caputo, ya habían sido mencionados anteriormente por el Presidente durante la entrevista en la que también hizo referencia a la cuenta falsa. “Yo estoy mirando los números de la economía todo el tiempo”, marcó en un momento y pidió: “ Entrá al bot de Jumbo, entra al bot de Coto a ver qué da. Dale, animate. Poné el Coto Bot, poné el Jumbo Bot, a ver qué te aparece ”.

A diferencia del “Jumbo Bot” que reconoció ser un fake, la cuenta correspondiente a la empresa de Alfredo Coto ya había demostrado no funcionar como un bot completamente sistematizado al publicar mensajes que no tenían que ver con cuestiones económicas, como chistes y referencias a otros temas de actualidad. “Soy un Bot pero no b$lud$”, dice un comentario fijado al inicio de su perfil, en donde invita a que las personas donen dinero en colaboración.

Qué es un bot

Este tipo de cuentas -que se volvieron muy virales debido a la polémica con los funcionarios del Gobierno- también son conocidas como “robots de Internet”. Su funcionamiento es a través de un programa de software que realiza tareas automatizadas y repetitivas (como el control de precios) sin necesidad de intervención humana. Suelen utilizarse en aplicaciones, motores de búsqueda y comercio electrónico.

Desde 2022, en la red social X se lanzó una función que permite añadir una etiqueta al perfil de las cuentas automatizadas para identificarlas como tal y diferenciarlas de las que están gestionadas por personas. Este reconocimiento ofrece mayor transparencia dentro de la plataforma, ya que ayuda a los usuarios a saber quién está detrás de ella y cuál es su propósito, con el objetivo de que puedan decidir si les resulta útil.

