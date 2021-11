“Cara rota” y “chamuyera”: los candidatos apuntaron contra Victoria Tolosa Paz al filo de las elecciones

Los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires se cruzaron esta noche en vivo en un programa de televisión que los reunió a todos, aunque sin debate, para cerrar sus propuestas a pocos días de las elecciones legislativas.

Allí, algunos candidatos tiraron munición pesada contra Victoria Tolosa Paz en una semana caliente en temas de inflación, dólar e inseguridad.

“No sabemos qué va a pasar el domingo, pero el compromiso es avanzar fuertemente en las leyes que venimos conversando. El complejo del campo en la Argentina necesita de una ley de incentivos al valor de origen del campo”, comenzó la principal candidata del oficialismo. Y, durante su intervención, apuntó contra el exgobierno de Mauricio Macri: “Queremos dejar atrás un proyecto que gobernó la Argentina y destruyó la capacidad productiva. No se crece con la timba y la fuga”.

En su discurso, invitada al programa A dos voces por TN, Tolosa Paz destacó un decreto firmado este lunes por el Presidente en torno a la quita de retenciones a la industria pesquera. Y explicó: “Es importantísimo, forma parte de una demanda de la industria pesquera: quita de retenciones al calamar, a los langostinos y la merluza en función del tratamiento en tierra de las futuras exportaciones. Si las traes y la despachas desde el barco pagas una retención, pero si la traes a tierra, la fileteas, la envasas y la exportas, la retención llega a cero. Es importantísimo este mensaje porque es de alivio fiscal a quienes siguen invirtiendo y desarrollando la capacidad productiva en tierra”.

Este argumento fue el que prendió la mecha del resto de los candidatos presentes. Cuando finalizó Tolosa Paz fue el turno de los candidatos liberales José Luis Espert y Carolina Píparo, quienes criticaron los dichos de Tolosa Paz. Primero, Píparo manifestó con ironía: “Admiro la capacidad de Tolosa Paz porque es una cararrota al hablar del proyecto del ejecutivo de importación de merluza, cuando a la gente lo que le preocupa es la inseguridad y la economía”.

Por su parte, Espert compartió las expresiones de su compañera de fórmula y sumó: “Nuestra estrategia es hablar con todos aquellos que tengan ganas de sacar en serio adelante el país y que no chamuyen más como hacía recién Tolosa Paz sobre la merluza, mientras la gente no llega a fin de mes y vive aterrada porque no la maten y no encuentra laburo. Nosotros vamos a presentar proyectos de leyes y trataremos de persuadir a todos de la bondad de estos proyectos de leyes, pero no tenemos una voluntad de decir con este dialogo y con este no”.

La candidata a senadora por Santa Fe Carolina Losada también se hizo eco de las declaraciones de la dirigente del oficialismo. “La escucho a Tolosa Paz y es una catarata de palabras que no dicen nada”, dijo, y cuestionó: “¿Cuál fue la respuesta del Gobierno, el plan platita?”.

Y reflexionó: “Van a volver a perder en la mayoría de las provincias. Hay enojo en ellos. Santa Fe está en llamas”.