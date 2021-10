Carla Vizzotti admitió que la campaña de vacunación “se ralentizó” y explicó qué pasará con las terceras dosis

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, admitió hoy que la campaña de vacunación “se ralentizó”. En declaraciones radiales, sostuvo que el fenómeno es natural en todos los países que alcanzan un alto grado de inmunización de la población y explicó las razones. Además, se refirió al porcentaje de personas que decidieron no inocularse contra el Covid y a la aplicación de terceras dosis en 2022.

Al ser consultada en CNN Radio sobre la desaceleración de la campaña de vacunación, Vizzotti planteó: “Sucede en todos los países que llegan a una vacunación elevada. Nosotros estamos hablando de que el 90% de los mayores de 18 años iniciaron el esquema, así que se ralentiza porque no tenemos muchas personas que necesitan iniciar el esquema y las segundas dosis están condicionadas a las llegadas de las vacunas y a que se cumpla el período mínimo [de espera entre vacuna y vacuna]”.

No obstante el escenario, observó que al contar actualmente con la vacuna para menores de 18 años y con la llegada de nuevas unidades de Pfizer y Sinopharm “se espera que el número de inmunizados realmente aumente, dado que se amplió la población objetivo”.

Más tarde, cuando le preguntaron si el Gobierno conoce el porcentaje de la población que no se quiere vacunar, la ministra indicó: “Todavía tenemos más demanda que oferta y estamos trabajando en satisfacer esa demanda”. Aún así, señaló que hay un “10% de personas mayores de 18 años que no iniciaron el esquema”, situación que atribuyó a tres posibilidades: “Puede ser que tengan dificultades en el acceso o que tengan dudas o hayan decidido no vacunarse”. Para conocer cómo se compone ese 10% de la población, informó que en las provincias se está realizando un relevamiento “casa por casa”.

Durante la entrevista, Vizzotti también habló sobre la posibilidad de que se apliquen dosis de refuerzo en 2022. “Hay que explicar que no todas las vacunas y todas las enfermedades se comportan igual. Si yo tengo sarampión, es una enfermedad que da inmunidad de por vida; y si yo recibo el esquema de dos dosis de sarampión, tendré inmunidad a larguísimo plazo. Esto es totalmente diferente con los virus respiratorios. Si yo tengo Covid, puedo volver a tenerlo; y si me vacuno, la inmunidad no es de por vida ni me protege contra el 100% de las posibilidades de enfermarme”, sostuvo. Tras ello agregó: “Es por eso que estas vacunas, como la de la gripe, requieren refuerzos periódicos”.

Por los motivos expuestos, confirmó que el Gobierno evalúa la posibilidad de dar terceras dosis el año próximo, las cuales se aplicarían con el mismo criterio que rigió a lo largo de la campaña iniciada en diciembre: “Seguramente empezando por personal de salud, que el año que viene cumplirá un año de haber recibido la vacuna y tiene más exposición, y después los que tengan más riesgo”.

En relación con escenario epidemiológico actual, Vizzotti destacó que la Argentina atraviesa una situación “mucho más favorable” de lo que se esperaba a comienzos de año gracias al avance de la inmunización. Recalcó que a esto se suma la perspectiva de aumentar el porcentaje de cobertura en los próximos tres meses con la vacunación de adolescentes e infantes y la mayor disponibilidad de dosis. Asimismo, subrayó la disminución de los contagios y las muertes y el registro de alrededor de 800 internaciones en terapia intensiva, el número más bajo desde el inicio de la pandemia.

Aún así, la ministra advirtió que la crisis sanitaria “no terminó”. “No podemos decir que esto ya pasó. No solamente hasta que la Argentina tenga más cobertura de vacunación, sino hasta que en el mundo la población acceda a la vacuna. Hasta ese momento existirá la posibilidad de que emerjan nuevas cepas. Además, con la delta en la Argentina, tenemos la posibilidad del aumento del número de casos”, manifestó.