Carla Vizzotti anunció que los vacunados con Sputnik que viajen al exterior podrán acceder a una cuarta dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy que se dará una cuarta dosis a quienes hayan recibido el esquema de vacunación contra el Covid-19 con la vacuna Sputnik y deban viajar al exterior.

“Vamos a habilitar una cuarta dosis para personas vacunadas con Sputnik que necesiten viajar”, dijo hoy Vizzoti. “Tiene que presentar la evidencia que tiene que viajar y firmar un consentimiento informado porque no tiene recomendación sanitaria y es una decisión personal, no lo recomendamos”, agregó en comunicación con Radio con Vos.

Vizzotti se refirió a esa cuarta dosis al ser consultada por la posibilidad de que se dilate la aprobación de la Sputnik en Europa por parte de la Organización Mundial de la Salud debido a la invasión de Rusia en Ucrania, guerra cuestionada por la mayría de los países del mundo.

“No es que Europa no apruebe la Sputnik”, comenzó a explicar. “Estamos en contacto con la Organización Mundial de la Salud, el instituto Gamaleya y la Federación Rusa presentó más de 800 documentos que se le había solicitado y estaba programada la visita de la inspección. Por la guerra se posterga y eso es lo que genera la complicación de los viajes. Debido a que esto, que iba a suceder a fines de febrero, estamos avalando la cuarta dosis para quienes tengan que viajar”, detalló.

“Es un inconveniente no sanitario, es un inconveniente de una decisión de países que no aceptan una vacuna que tiene probada eficacia, efectividad y seguridad. Pero la gente no tiene la culpa y como en la Argentina tenemos un stock de vacunas, habilitamos la dosis habilitada por la OMS”, dijo.

Por otra parte, advirtió que esa cuarta dosis se dará cuando quien quiera viajar, presente debidas “razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio o recreativas”, y deberá respetarse “los intervalos mínimos” entre vacunas y las edades de aplicación.

El estudio argentino en The Lancet

Además, habló del estudio del Ministerio de Salud que fue publicado en la revista científica The Lancet y en el que se corrobora la efectividad por encima del 80 por ciento de las vacunas AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm para prevenir la muerte por coronavirus en mayores de 60 años. “Es un logro importante para el país, o solo para el Miisterio de Salud”, dijo.

La investigación se realizó entre enero y septiembre de 2021, y se observó tanto la efectividad para prevenir las infecciones como la muerte por coronavirus en mayores de 60 años.

El estudio al que se refirió lleva por nombre “Evaluación de las vacunas COVID-19 en el mundo real” y fue liderado por la directora nacional de Epidemiologia e Información Estratégica de la Nación, Analía Rearte, que analizó la efectividad de las vacunas contra Covid-19 aplicadas en la Argentina.