Carlos Acuña desafía a la Justicia y mantiene el reclamo en las estaciones de servicios

Después de haber sido citado a indagatoria judicial por bloquear estaciones de servicios, Carlos Alberto Acuña, uno de los tres jefes de la CGT, desafió con mantener el reclamo y señaló a las empresas del sector por no cumplir con el pago de las horas extraordinarias y los francos compensatorios, según describió el sindicalista en una nota el portal www.surtidores.com.ar.

“Ante las reiteradas negativas de no querer abonar las horas trabajadas los sábados y domingos y los francos compensatorios (establecidas en la ley de contrato de trabajo) y frente a las maniobras de querer coartar nuestro legítimo derecho a reclamar, es que desde SOESGYPE continuaremos con nuestros pedidos hasta que se cumplan. Las asambleas que hemos llevado adelante siempre fueron en el marco del Art 16 de la ley 23.551, que le otorgan un sustento de legitimidad y constitucional, en donde los trabajadores y trabajadoras de cada una de las empresas estuvieron de acuerdo con realizarla”, dijo Acuña, referente de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina desde 2006.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional dispuso el miércoles pasado el llamado a indagatoria de Acuña. “Esta Sala, con integración parcialmente diferente, ha sostenido que ningún derecho puede ejercerse abusivamente”, dice uno de los párrafos del texto judicial, que tiene siete páginas y al que accedió LA NACION.

La medida de fuerza que está bajo análisis judicial sucedió el 21 de diciembre de 2021 en una estación de servicio situada en la calle México al 2700. Pero no habría sido el único episodio en el que los militantes sindicales que responden a Acuña recurrieron a los bloqueos como método de presión y protesta.

“El carácter coactivo de la conducta se refuerza en el caso toda vez que no habría existido un conflicto específico con los empleados de la empresa del querellante, sino de un reclamo general de los representantes gremiales del sector cuya exposición pública se habría realizado en sitios estratégicos a los fines de alcanzar exitosamente las reivindicaciones perseguidas por la agrupación que lidera Carlos Alberto Acuña”, dice otro fragmento de la disposición judicial, firmada por Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini.

“Coaccionan el derecho a reclamar”

“Estos empresarios son los que no acatan lo expedido por el Ministerio de Trabajo, lugar en donde ganamos todas las instancias. No sólo no las aplican sino que no reconocen lo dictaminado. No sólo nos quitan el derecho de cobrar las horas extraordinarias y los francos compensatorios, sino que además coaccionan el derecho legítimo de reclamar, iniciando acciones judiciales, mintiendo, argumentando que bloqueamos estaciones de servicio, cuando en ninguna de ellas se les impidió el ingreso a los dueños, a los trabajadores y trabajadoras y a los clientes a cargar combustible durante el tiempo que se llevaron adelante dichas asambleas”, se defendió Acuña.

El sindicalista fue denunciado ante la Justicia por el empresario Antonio Roberto Rizzo, luego de una serie de bloqueos dispuestos por unos 100 activistas de su sindicato durante dos días en cuatro estaciones de servicio ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, Lomas de Zamora y San Pedro, según consta en la denuncia.

Acuña integra el triunvirato de mando de la CGT junto con Héctor Daer y Pablo Moyano. Llegó a la cima de la central obrera producto de un acuerdo entre Luis Barrionuevo, su faro de referencia gremial, con Hugo Moyano y el sector de “los Gordos”.

Acuña fue legislador bonaerense por el Frente Renovador y su esposa, Blanca Cantero, es intendenta de Presidente Perón. Ambos comulgan con el liderazgo de Sergio Massa.

LA NACION

