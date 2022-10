La opción de mantener las PASO se vuelve central para garantizar la unidad del Frente de Todos

escuchar

Entre el lunes y el viernes de la semana pasada parecieron pasar más que cinco días en la interna del Frente de Todos, de cara a las elecciones del año que viene. Los cruces que empezaron el Día de la Lealtad, con mensajes y actos separados, tuvieron una escalada, con idas y vueltas vía Twitter entre La Cámpora y el Movimiento Evita. El hecho visibilizó aún más las profundas diferencias entre las distintas terminales de la coalición gobernante en un escenario donde las elecciones primarias, las PASO, se vuelven cada vez más necesarias para el oficialismo que, de no hacerlas, podría enfrentar riesgos de ruptura, como algunos de los propios integrantes de la coalición admiten en la intimidad.

Se trata de un punto neurálgico para un oficialismo que comenzó evaluando la idea de suspender las primarias suponiendo que complicaría a la oposición y terminó enredada en sus diferencias. En ese sentido hay quienes miran lo que puede pasar con el tema el próximo 5 de noviembre en el encuentro del PJ bonaerense, en Mar del Plata, y lo que eso podría incidir en el trazado de la ruta rumbo a 2023. Ayer, por lo pronto, la salida de Jorge Ferraresi del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para regresar a la intendencia de Avellaneda fue una señal más de los tiempos tensos que se viven en la cima del Gobierno.

Alberto Fernández se reunió con Jorge Ferraresi, que dejó el domingo el gabinete como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat

Máximo Kirchner sumó hoy incertidumbre y polémica al decir que “creo que Cristina no va a ser candidata”. Además, el hijo de la vicepresidenta dijo: Creo que para un oficialismo que su presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño”.

Mientras gremios y movimientos sociales piden lugares lugares en las listas y desde La Cámpora les responden con dureza, desde el entorno de Alberto Fernández juran que el mandatario prioriza “la unidad”, tal como resaltó un estrecho colaborador suyo a LA NACION. “El valor de Alberto es el mismo de 2019: es el garante de la unidad”, juran ante las consultas. Tras lo que agregan que “sin eso no hay destino” y confían en que “se va a acomodar todo, es la lógica de la política”. Luego de lo cual aseguran que Fernández “no piensa en su posible candidatura porque está enfocado en defender el gobierno y bajar la inflación”. En el kirchnerismo, por su parte, sospechan que el mandatario mantiene sus intenciones secretas de candidatearse.

Cristina Kirchner se mantiene por ahora en silencio. En medio del habitual hermetismo que la rodea hay quienes creen que la vicepresidenta será quien terminará teniendo el rol clave a la hora de ordenar el escenario, pero que eso no sucedería, como mínimo, hasta después de que se defina su situación judicial, en diciembre próximo. Más allá de eso y aunque ella no se pronuncia, en el ecosistema kirchnerista hay cada vez más convencidos de que tiene que ser la candidata el año que viene.

“El peronismo se puede doblar, pero no romper. Falta y hay que ver cómo llegamos. Si el 17 de mayo de 2019 (un día antes del anuncio de la fórmula Fernández- Kirchner) te decían que se venía la candidatura de Alberto a presidente con Cristina de vice y todos los que iban adentro, hubieras dicho que era imposible, pero no”, describió un hombre del justicialismo que todavía cree que las demandas y reclamos de los distintos sectores se pueden “ordenar” para llegar “juntos”.

Sin embargo, a un año de las elecciones presidenciales generales la tensión es cada vez más fuerte y de momento nada indica que vaya a ir en otro sentido . Este lunes hubo pases de factura y respuestas entre el kirchnerismo duro y la CGT, que a su vez este jueves se reunió con movimientos sociales, lo que motivó la reacción de La Cámpora en Twitter y la respuesta del Evita.

La cúpula de la CGT con los movimientos sociales oficialistas en la sede de UPCN Prensa

Se visibilizó así con más claridad la fisura que existe entre los gremios y los movimientos sociales oficialistas, por un lado, y el kirchnerismo duro, por el otro, a la que se suma la distancia que todos ellos mantienen con Fernández. En el medio no solo hay miradas distintas de las situaciones sino también demandas y promesas no cumplidas.

Aunque Máximo Kirchner le respondió a la CGT y no le apuntó en su discurso al mandatario, eso no significa que el kirchnerismo esté en buenos términos con él. Es más, no fueron pocos los que leyeron en la ubicación del escenario, de espaldas a Casa Rosada, un mensaje para el mandatario. No obstante eso, por el momento sí existen puentes entre las filas del santacruceño y los más estrechos colaboradores de Fernández para mantener lo más a raya posible el conflicto. “Hay coincidencia en que hay que bajar los decibeles, que se deben buscar puntos de encuentro y en eso estamos” admitió a LA NACION un importante funcionario del Ejecutivo nacional.

Con los movimientos y sindicatos reclamando espacios y la relación tirante entre Fernández y Kirchner, en los distintos sectores admiten que una eventual suspensión de las PASO pondría en riesgo la unión del Frente. “Hay que mirar a todos lados, porque en todos lados están jugando” , agregan.

Los dirigentes de la CGT ya plantearon que quieren “poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”, en alusión al lanzamiento de su espacio político-sindical.

Algo similar a lo que plantea e l Evita que ya avisó que tendrá su espacio político , “Los comunes”, y llevarán candidatos propios en al menos seis intendencias del conurbano bonaerense como San Martín, Quilmes, La Matanza, sino también irán por las de Rosario y Córdoba. Además, aspiran a dar pelea con Eduardo Tognoli por la gobernación de Santa Fe. Desde el espacio encabezado por Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, dos hombres que integran las filas del gobierno nacional, hubo críticas hacia la propia gestión, y hay firmeza en no acompañar la suspensión de las PASO.

El lunes 17 Navarro subió rumbo a Cañuelas en el helicóptero que llevó hasta allí al Presidente. El mandatario, señalan cerca del movimiento, tiene como “deuda” que salga un paquete de medidas para la economía popular que ya se había hablado y hasta tendría el decreto redactado.

El reclamo se acumula en el escenario general con otro que esgrimen, por ejemplo desde la CGT donde aún hay malestar por la designación de Raquel Olmos en Trabajo. Se trata de un nombre que ellos no habían sugerido y por el que tampoco fueron consultados. Allí entra un factor general compartido en el oficialismo: “Hay mucho cansancio con él”, repiten en distintas terminales en referencia a Fernández. Otros son aún más duros y creen que al mandatario ya no se acude en busca de soluciones. “Cuando se le reclamaba a Alberto era porque algo podía pasar. Ahora no, no puede responder nada” , resumió una fuente que conoce de cerca lo que sucede en el oficialismo.