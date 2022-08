Carlos Beraldi anticipó qué es lo que Cristina Kirchner va a buscar rebatir este martes en redes sociales

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Berardi, se refirió esta noche a la última jornada de alegatos públicos del fiscal Daniel Luciani contra la vicepresidenta y cuestionó el rol de la Justicia. “Si hay algo que pasó hoy en la Argentina es que nació el partido judicial”, planteó.

En diálogo con C5N, el letrado anticipó qué es lo que la vicepresidenta buscará rebatir este martes a través de sus redes sociales, luego de que el tribunal le negara hoy la defensa. Aunque no quiso adentrarse en detalles, Beraldi dijo: “Quiere mostrar con claridad que estas supuestas nuevas pruebas y estos hechos que aparecen como novedosos son falsos y va a mostrar una serie de elementos que indiquen, y la gente pueda ver, la manera sesgada en el que se analizó ese teléfono de López”.

Además, sostuvo que Cristina Kirchner va a mostrar una serie de artículos periodísticos. “Muestran cómo el periodismo silenció durante casi dos años el desarrollo del juicio. No quiero avanzar más porque la gente necesita escuchar estos argumentos de primera mano”, agregó.

En cuanto al análisis del teléfono de López, el abogado dijo: “Se van a encontrar con que en ese teléfono hay muchos empresarios, van a encontrar cosas que son realmente impactantes y cómo el fiscal se fijo si Fabián de Sousa hizo un llamado y no los 50 llamados que tienen otras personas, es decir una serie de explicaciones que se dan en ese teléfono que realmente son muy sorprendentes”.

Sobre la causa Vialidad, el letrado sostuvo que fue presentada ante el juez Julián Ercolini por Elisa Carrió en el año 2008. “El juez tuvo el expediente desde ese momento. Acaso el juez, si veía un delito, ¿no debería haberlo interrumpido? Si ese juez primero se declaró incompetente en la causa, termina con un sobreseimiento, analiza otras imputaciones y también las sobresee. ¿Después del 2016 se enteraron que había un delito? El juez Ercolini fue objeto de un elogio por parte del fiscal, lo vimos recién por parte del presidente de la Corte”, planteó.

En esta línea, expresó: “Hoy salió a la luz que nació el partido judicial y tiene justamente en estas personas a sus principales cabecillas. Es gravísimo lo que está pasando. Son antidemocráticos, a ellos no los eligió nadie, quieren ponerse a discutir lo que hacen los gobiernos democráticamente elegidos, hoy fue objeto de todo un capitulo de este fantasioso alegato. Todas las cuestiones pueden ser revisadas por los jueces. Un juez que no lo votó nadie va a decidir dónde se tiene que invertir. Esto no resiste el análisis en ninguna parte del mundo porque sino estaríamos teniendo un gobierno que no es democrático sino un gobierno de los jueces”.

También, insistió en que los jueces que intervienen en esta causa son “dos magistrados que visitaron asiduamente tanto la Quinta de Olivos como la Casa de Gobierno. No tenemos ninguna garantía de que ante un eventual recurso tengamos tutela judicial”.

“Vamos a hacer todas las recusaciones. El tribunal oral que está interviniendo nos acaba de rechazar la recusación del fiscal y del juez porque jugaban en el mismo equipo de la Liverpool y en la quinta de Macri, eso va a ser motivo de un recurso de casación que cuando llegue a la sala cuarta. Estos jueces se tendrían que apartar solos. Es una cuestión de dignidad, no estamos pidiendo nada extravagante, estamos diciendo que no puede ser juez en un caso donde todos sospechamos que no va a ser imparcial. Como no lo van a hacer, nosotros los vamos a recusar. En algún momento, todo esto se va a revisar”, dijo Berardi.

Asimismo, el abogado sostuvo que los fiscales tomaron pruebas de otros procesos ante una falta de elementos en la causa Vialidad. “Toman el expediente de los Sauces y Hotesur, donde hay un sobreseimiento”, precisó. Y expresó: “Lo hacen con la peor mala fe, hablan de otras personas que intervinieron en estos expedientes y dicen ‘son responsables’. ¿Por qué no los trajeron al juicio? Los acusan y esas personas como no están en el juicio no pueden responder, ni como testigos. Esto es una trampa, que se entienda y quedó desnudada a medida que el juicio fue avanzando. Como no tienen elementos hacen esta maniobra efectista de decir ‘el hijo de la presidenta’”.