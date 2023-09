escuchar

Convencida de que se impondrá en las elecciones generales de octubre y de que es necesario mostrar un ordenamiento para la Argentina, la candidata a presidenta de Pro, Patricia Bullrich, le hizo una dura advertencia al líder Camionero, Pablo Moyano. “Pablito Moyano, tenelo claro: vos cortás la calle, vas en cana, eh”, le dijo este domingo a la mañana la exministra de Seguridad, que tiene con los sindicalistas de esa familia un enfrentamiento de años.

También adelantó que apenas desembarque en la Casa Rosada, en caso de ser elegida, cerrará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al considerar que es una institución que está desprestigiada; y contó que en “pocos días” saldrá un libro de su autoría que terminó de escribir en marzo.

Esta semana, Moyano había cargado contra los opositores. Habló de Bullrich, de Carlos Melconian -que será su ministro de Economía en caso de acceder al Ejecutivo- y del candidato libertario, Javier Milei. Dijo que erróneamente todos ellos creen que en Camioneros se van a “quedar cruzados de brazos” cuando apliquen políticas “de derecha” que “atacan a los trabajadores” y deslizó: “No sé si va a haber violencia, Dios quiera que no. Sí va a haber movilizaciones a la calle, eso no se discute”.

Eso fue lo que motivó la réplica de Bullrich de esta mañana. Segura de que fue el oficialismo quien dejó sin derechos a los trabajadores por el modelo que aplicó en todos estos años de gestión de Alberto Fernández, la postulante de Pro indicó en Radio Rivadavia: “Le digo a Pablo Moyano que él toca la calle, sale a la calle a impedir que la voluntad popular lleve adelante su programa, y es el primero en ir preso. Y yo voy a ir personalmente al juez a decirle: ‘Señores, este desorden se acabó'”.

Bajo la premisa de que la Argentina precisa estar ordenada, y de que habrá un nuevo gobierno que asegure tranquilidad y paz, fue ahí cuando dijo: “Así que Pablito Moyano tenelo claro: vos cortás la calle, vos vas en cana, eh. Y yo sé como hacerlo porque ya lo hice”.

Incluso le aclaró que con ella “las amenazas no van” y consideró que cuando hace esos planteos, Moyano admite que Unión por la Patria no va a imponerse en las elecciones. “Nosotros ganamos y a nosotros no nos joden”, le dijo además Bullrich al líder Camionero.

En tanto, la dirigente de la oposición aseguró que su vínculo tanto con los gremialistas como con los empresarios dependerá de que entiendan que ella tiene de la decisión de hacer “próspera” la Argentina. “No me importa de dónde vengan. No estoy en contra de los sindicatos. Estoy en contra de los que frenan el avance del país. Les voy a decir que no a los que me ponen el freno; acá hay que poner el acelerador”, sintetizó.

Por otra parte, desglosó cómo piensa deshacerse de la AFI si es presidenta. Dijo primero que esto no solo implicará un cambio de nombre. “Nosotros llegamos y la AFI la cerramos de un día para otro. ¿Qué imaginario colectivo hay en la AFI? Que se espía a los jueces, los políticos; que no es una agencia profesional. Nosotros necesitamos profesionalidad, la inteligencia del mundo es profesional”, sostuvo, a la vez que indicó que convocará desde estudiantes especializados hasta investigadores formados en las escuelas de inteligencia para esta nueva propuesta.

“Vamos a arrancar de cero para que ningún argentino y mucho menos los jueces y los poderes del Estado piensen que hay una agencia que los va a espiar”, prometió y siguió: “Cuando usted tiene un organismo cuya base es la desconfianza total y absoluta, arranca de cero. Estamos convencidos de que la Argentina tiene que tener una inteligencia absolutamente profesional. No digo que todos los que están ahí no lo son, pero las cosas que han pasado, con acusaciones cruzadas durante 20 años, ameritan una decisión de cuajo. Lo vamos a hacer porque estamos compenetrados a que la transparencia de los actos públicos y la confianza sobre las cosas que hagamos arranque desde el día cero”.

Mientras, evitó dar el nombre que tendrá su libro, al explicar que se lo impide un contrato con la editorial, pero dijo que saldrá “dentro de pocos días”, luego de la presentación de la plataforma electoral de Juntos por el Cambio que se hará el martes próximo. “La gente me va conocer más profundamente. En marzo terminé de escribir un libro y sale ya. Ahí va a estar mi impronta más personal”, remarcó Bullrich.

Desde lo político, le bajó importancia al rol que puede tener el expresidente Mauricio Macri en la campaña de cara octubre, cuando alegó que está en marcha un nuevo Juntos por el Cambio, con gente joven, que se nutre de los comicios provinciales.

“Juntos por el Cambio tuvo en esta elección una nueva cara y una nueva propuesta. Como en todos los equipos están los Di María, los Messi, los Romero, los Otamendi; y después los nuevos. Esa selección va a salir a la calle con un nuevo Juntos por el Cambio. No estamos pensando en roles individuales”, comentó cuando le preguntaron por el antes mandatario.

