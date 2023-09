escuchar

El mismo día en que comenzó la campaña rumbo a las elecciones de octubre, Sergio Massa y Javier Milei protagonizaron un cruce en las redes sociales. El intercambio virtual comenzó a partir de los cuestionamientos que el candidato presidencial de Unión por la Patria hizo respecto a la idea de dolarización propuesta por su par de La Libertad Avanza (LLA), y terminó con la polémica sobre los dichos del diputado libertario en relación a la venta de órganos.

Horror es que quieras permitir la venta de órganos.



La vida de la gente no tiene precio.

“Cuando se habla de dolarización cobarde, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil, entonces, es una expresión de dolarización cobarde. Lo que termina pasando es que las tasas destruyen los procesos industriales porque, como no sos el emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés”, dijo el ministro de Economía durante un acto por el Día de la Industria.

Tras las declaraciones del dirigente del oficialismo, Milei utilizó su cuenta de Twitter para cuestionarlo y calificó como “horrores” las definiciones económicas que ofreció Massa. “Respecto al término ‘dolarización cobarde’ para el caso de JxC, yo la llamaría dolarización sangrienta, ya que al final sólo quedará el dólar pero el cambio de portafolios sin arreglar las Leliqs generará un hiper en pesos hundiendo en la pobreza a más del 80% de los argentinos”, señaló el líder de LLA.

En respuesta, Massa recurrió al mismo medio y afirmó: “Horror es que quieras permitir la venta de órganos”. “La vida de la gente no tiene precio”, agregó en respuesta al hilo que había publicado su contrincante en el que cuestionaba sus expresiones económicas.

En ese mismo sentido, Massa replicó en su publicación el audio de una entrevista realizada al legislador de LLA en la que se pronuncia sobre la venta de órganos y señala que constituye “un mercado más” ante la cantidad de pacientes que necesitan un trasplante.

“¿Por qué todo tiene que regularlo el Estado? Es una decisión de cada uno, ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Mi primer propiedad es mi cuerpo, por qué no puedo disponer de mi cuerpo?”, señala Milei en la grabación.

Bullrich y la denuncia de “un acuerdo político” entre Massa y Milei

Pese a las diferencias que insisten en remarcar, Patricia Bullrich -la tercera participante en la carrera electoral- planteó hace menos de diez días que entre Massa y Milei existe “un acuerdo político” para polarizar la elección y marginarla de la pelea por la llegada a la Casa Rosada. La exministra de Seguridad sugirió que la actitud que mantienen sus contrincantes “parece un abrazo”, más que una contienda.

De esta manera, la referente de la oposición buscó diferenciarse del ministro de Economía y del jefe de la Libertad Avanza y consideró que la forma en que se relacionan es parte de “una estrategia política” para correrla de la escena y llegar ambos a la segunda vuelta electoral.

