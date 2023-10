escuchar

Uruguay apunta sin titubear contra Martín Insaurralde. Jorge Chediak, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) uruguaya, anunció este jueves que conformará un equipo multidisciplinario para investigar si el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires realizó alguna acción ilegal, como una supuesta transferencia por 20 millones de dólares a Jésica Cirio como pago por el divorcio.

“Hemos acordado con el fiscal del caso, Juan Gómez, que es un caso que amerita la conformación de un equipo multidisciplinario donde trabaje la Senaclaft, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), DGI y el Ministerio del Interior para avanzar en esta investigación”, dijo Chediak sobre todas las instituciones que investigarán al todavía intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora.

Chediak puntualizó que “el delito de lavado de activos es muy complejo, se hace con asesoramientos de inversiones, a veces de especialistas en el sistema bancario. Desandar el ocultamiento del origen ilícito del dinero es muy difícil”.

El funcionario uruguayo, de esta manera, liderará la investigación que había comenzado este miércoles con una actuación de oficio del Banco Central de Uruguay (BCU) tras la denuncia que la diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Graciela Ocaña presentó a a la Senaclaft en Uruguay.

Chediak, en declaraciones al medio El Doce de Córdoba, agregó que si, eventualmente se confirma que Insaurralde cometió alguna acción ilegal “estadísticamente no sería una sorpresa”. El funcionario explicó que “en el cono sur el principal delito de lavado de activos es el narcotráfico y el segundo, la corrupción”.

Ocaña, por su parte, había remarcado en su denuncia que “se puede apreciar que en el mes de septiembre último, Insaurralde, por entonces alto funcionario público de la provincia de Buenos Aires, realizó un viaje de lujos extremos a Marbella junto a su nueva pareja, Sofia Clerici”. “En ese viaje habría alquilado un yate llamado ´Bandido´, cuyo costo es de 5.250 euros por cuatro horas”, destacó la legisladora.

El problema radica, según Ocaña, que en la última declaración jurada del intendente en uso de licencia es de mediados de 2022 y revela que solo tiene un solo inmueble y una participación en una sociedad comercial, pero que no le genera ingresos. Además, “declara ingresos en pesos argentinos en el último año por menos de lo que equivaldrían a US$ 5.000 y ahorros en pesos argentinos que al tipo de cambio de hoy no superan los US$ 1.000″, según el escrito que presentó la legisladora.

El dirigente bonaerense también enfrenta diversas denuncias en la Argentina, que también apuntan contra Sofía Clerici, la modelo con quien vacacionó en Europa, y contra Jésica Cirio, pero todavía no fue determinado qué juzgado lo investigará. El juez federal Federico Villena, quien recibió una de las primeras denuncias contra Insaurralde, se excusó. La primera esposa del exjefe de Gabinete bonaerense trabaja en el juzgado de Villena, con quien Insaurralde mantiene una relación cercana.

