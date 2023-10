escuchar

Tras el escándalo que derivó en la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense, el gobernador Axel Kicillof dijo que está “molesto” con el accionar del ahora exfuncionario y consideró que “cometió un error grave”. “Fue una conducta inaceptable que no cabe en nuestro gobierno, ante eso se reaccionó rápidamente”, sostuvo.

“Ese mismo día me puse en contacto y me presentó la renuncia. Luego de apartado del gobierno, estuve escuchando las especulaciones, las hipótesis, pero son explicaciones que va atener que dar él”, sostuvo el mandatario en una entrevista a C5N, donde aseguró también que no estaba al tanto del viaje que había hecho el todavía intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

“Yo no sabía que iba a tomarse esos días ni a dónde se iba a ir, actuamos con firmeza ese mismo día, me puse en contacto y se resolvió presentar la renuncia. No iba a poder estar más que ese día en el cargo, todo en medio de una campaña donde nos estamos rompiendo el lomo”, señaló. También admitió que enviará la eliminación de la jefatura de gabinete y la discusión para plantear una Legislatura unicameral.

El mandatario bonaerense remarcó que el alejamiento de Insaurralde de la función pública fue “una decisión correcta”. “Había que tomar una decisión fuerte, en mi gobierno no acepto esas cosas”, dijo e insistió en que “la bronca es porque después (casos como estos) se utilizan para manchar” a toda la dirigencia.

“Estamos en una situación compleja, no soy juez y menos psicólogo pero simplemente esa conducta no era correcta. Ahora estamos ante en una situación en la que tendrá que explicar ante la justicia y a la sociedad. Ni siquiera porque en la foto se viera un acto de corrupción, pero eso que se ve en la foto no somos nosotros”, indicó.

Más allá de la escandalosa salida del funcionario, que también renunció a su candidatura a concejal en el distrito lomense, Kicillof se mostró confiado en que los resultados de las urnas serán favorables para Unión por la Patria en el territorio que él gobierna. Pese al crecimiento que tuvo La Libertad Avanza, que lleva como candidata a gobernadora a Carolina Píparo, le restó posibilidades de llegar al Ejecutivo porque, según afirmó, “la provincia no va a soportar un programa de derecha”.

“Creo que en la provincia se valora el resultado de la gestión en educación, salud, vialidad, los parques industriales. Cuando viene el modelo neoliberal de privatización, cuando viene el modelo de la derecha de deuda, de ajuste, sufrirán todos pero a la provincia la va a partir. Ya lo sufrió con [Mauricio] Macri y ahora vienen estos”, expresó en alusión al sector liderado por Javier Milei.

En esa línea, estimó también que la población bonaerense no acompañará las ideas de ese sector ‘porque “no es tan fácil que conseguir mayorías en la provincia”. “Es mayoritario el respeto por la memoria, la verdad y la justicia. En la provincia tenemos un pueblo que es creyente, cristiano y a nadie le debe caer muy simpático que (Milei) diga que el Papa lo envía el maligno: después de las PASO, hay cuestiones a las que se les presta un poco más las oreja”, evaluó.

Noticia en desarrollo

LA NACION