Carlos Melconian criticó con dureza a Martín Guzmán: “¿Con qué cara va a ir este muchacho a Washington?”

El economista Carlos Melconian criticó con dureza al ministro de Economía, Martín Guzmán, que este domingo, durante un seminario con jóvenes, habló de la necesidad de deshacerse del FMI para ganar en soberanía. “No le puede hablar así a los chicos, con esto del Fondo, la soberanía y toda la milonga. Es para la hinchada eso”, advirtió, entrevistado por José del Rio, por LN+.

Melconian diagnosticó que el dólar se espiraliza por un desorden político y le pidió al Gobierno tener cuidado con el “plan bomba”. “Ojo porque si armás un plan bomba, es muy temprano, y te puede explotar la granada a vos”, consideró.

Sobre Guzmán, agregó: “Esto que dice -sobre el FMI- es imperdonable. Porque acá lo dice para la hinchada. Pero con qué cara va a ir a Washington a negociar? ¿Va a ir con este video? ¿Para qué agarrás el gobierno si después te la pasás dos años echándole la culpa al que se fue”.

“¿Qué vino a lo revolucionario? ¿A salvarnos a lo [José de] San Martín? , ironizó Melconian.

También advirtió que en la oposición “podés tener una bolsa de gatos”, pero no cuando sos gobierno. “Este tipo de desorden es tolerable cuando no estás en el gobierno” aseguró y sugirió que haya una “política de elongación”.

“El dólar blue no es bajo. Solo se espiraliza por desorden político. No hay condiciones generosas en la economía porque no hay reservas, hay inercia inflacionaria. Lo que tienen que hacerlo es administrarlo”, añadió.

Carlos Melconian criticó con dureza a Guzmán: “¿Con qué cara va a ir este muchacho a Washington?”

Melconian apuntó contra el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y alertó que el congelamiento de “precios” no servirá para nada en el contexto actual. “Cada una de estas medidas es peor”, analizó.

Melconian sostuvo que en la actualidad “no existe política económica” y le pidió al Gobierno un orden, más allá del resultado electoral del 14 de noviembre. “El Gobierno se tiene que ordenar en un acto de responsabilidad con el país. Le quedan dos años más. Van a tener que tener un acto de supervivencia”, demandó.

El extitular del Banco Nación señaló que la inflación es un problema histórico pero apuntó a las medidas implementadas en los últimos años. “La responsabilidad de la inflación en la Argentina es de los gobiernos. No me cabe ninguna duda. Los gobiernos son los que hacen la política económica”, sostuvo.

En ese sentido, Melconian: amplió: “El empresario está para ganar, el individuo para ahorrar, para consumir el lo más posible, donde le dan créditos. Esos son activos de una economía competitiva y capitalista”.

Para Melconian, con el plan “platita” no arreglaron nada

Criticó, a su vez, el discurso del Gobierno sobre señales externas. “Uno no sale a la cancha pensando que van a dar cuatro penales. Estoy hablando de los granos, la soja, el momento externo. Cristina Fernández, en 2009, había perdido una elección cuando el mundo estaba en la crisis de Lehman Brothers. Y después 2010 y 2011, salió todo el mundo, no solo Argentina. Y fue reelecta. No fue la viudez, fue la economía”, opinó. “S i el mundo no te ayuda, vos estás condenado como está el programa ”, recalcó.

Asimismo, apuntó de lleno contra el discurso del Frente de Todos respecto de la posición concentrada del sector empresario y de su incidencia en los precios. Pidió mirar a los países de la región como ejemplo. “Hay supermercadistas de la Argentina que están en Uruguay. Y allá estuvieron con gobiernos de izquierda y de derecha. El sector público es el que en general tiene el monopolio”, enfatizó.

Para Melconian, monopolios existen “en los países muy grandes, muy desarrollados”. Y allí, dijo, las leyes monopólicas “tienen que estar a la orden del día”.

“No hay plan platita, ni bicicleta. Los que proponen eso no tienen ni idea de la que han tirado”, afirmó, luego que el candidato Daniel Gollan acuñara la frase días atrás. “Y sin embargo, los indicadores como poder adquisitivo, tasa de creación de empleo, son todos malos. ¿Qué se pudo arreglar en los últimos 60 días? Nada”, aseveró.

El economista sostuvo que “la expectativa no ha cambiado” en términos electorales para el Gobierno y señaló que los funcionarios de la Casa Rosada parecer ir “con laparoscópica a La Pampa, Chubut, La Matanza” con el objetivo de “ver si en algún lugar lo dan vuelta”.

Melconian puso reparos a las medidas lanzadas para movilizar el consumo. “Bicicleta y plata de Jujuy a Tierra del Fuego vienen tirando hace dos años. No es un problema de tirar plata. Es un problema como ha ocurrido en 70 de 80 años de la Argentina. La tasa de inflación jode al tipo de ingresos fijos”, añadió.