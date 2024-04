Carlos Torrendell reconoció que los salarios de los universitarios “están retrasados en relación a la inflación”, pero habló de maniobras en la UBA

Escuchar

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, reivindicó la política educativa de Javier Milei, afirmó que el gobierno anterior le realizó “un recorte del 120% el año pasado” a las universidades nacionales, reconoció que “los salarios están retrasados en relación a la inflación” y apuntó contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por apagar las luces de sus facultades.

“El año pasado, el presupuesto de 2023 tenía previsto 750.000 millones. Finalmente se ejecutaron 1,38 billones, un aumento de 82% entre el presupuesto y el ejecutado. La inflación fue de 211%. Entonces uno creo que tiene derecho a hacerse objetivamente una pregunta que es: ¿Qué pasó?”, afirmó Torrendell en una entrevista en LN+. Y, aunque nunca es posible que exista un recorte superior al 100%, agregó: “Hubo un recorte del 120% el año pasado”.

El titular de Educación, que se encuentra dentro del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, sostuvo: “Si solo continuáramos con el nivel de gasto actual, si se congelaran todos los salarios y gastos de funcionamiento, cosa que no puede pasar, igualmente ya estaríamos gastando el 81%, 82% como el año pasado”.

Torrendell afirmó que “todos los meses se aumentan las partidas”. “Los gastos de funcionamiento son el 5% los gastos de funcionamiento. El 90% son los salarios. Los salarios están retrasados en relación con la inflación”, reconoció el secretario.

“Hay un problema grave de estadísticas educativas que no es nuevo y no es solo nacional. Sinceramente, es muy difícil saber a ciencia cierta. El censo docente de 2014 no se procesó, no se concluyó. No tenemos datos en la Argentina. Tenemos que fiscalizar y supervisar, como dice la ley”, pidió Torrendell y precisó que el Estado cuenta con “aproximaciones”, aunque no datos certeros.

Crítica a la UBA

Torrendell, con su amabilidad característica, remarcó que “es muy importante en este contexto, que justamente para cuidar la educación publica las autoridades de las universidades cuiden a los chicos y docentes”. Y amplió: “Cuando vos te enterás que apagan las luces y prohíben el uso del ascensor porque no van a poder pagar la luz, me parece algo delicado que justamente están dentro de estas maniobras que no se deben hacer en la educación publica”.

Torrendell afirmó que “no hay ningún elemento que muestre que en algún momento se va a cortar la luz” y remarcó que “nadie está cortando la luz de ningún edificio universitario”. Luego, no puedo evitar entrar en contradicción al afirmar que la UBA “prevé que no le va a alcanzar la plata para pagar cuando todos los años anteriores se fue actualizando por inflación el ejecutado”.

“Ahí tiene que ver lo que dice Luis Juez, de generar un miedo en la gente que votó a Milei y que de golpe si te apagan la luz y no podés usar el ascensor para subir 20 pisos, por supuesto que vas a pensar que no hay recursos”, subrayó Torrendell.

¿Cambios al interior de la Secretaría?

Ante las versiones que indican que el Gobierno le retiró a Alejandro Ciro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, el diálogo con las autoridades universitarias, Torrendell fue cauto. “Es un trabajo en equipo. Hasta ahora trabajamos con Álvarez y la ministra [Pettovello]. Lo que queremos hacer a partir del martes que viene es trabajar también con los rectores. Hay una continuidad del diálogo. Ya estaban convocados. Vamos a participar con la ministra de la continuidad de las conversaciones”.

El Secretario, por último, remarcó que “lo central es lo que comunicó hoy el presidente”. “Que por un lado la educación es lo más noble que podamos tener y hay que apostar a ello fuertemente porque la Argentina va a salir adelante precisamente apostando por la educación, que es lo que queremos hacer”, dijo.

