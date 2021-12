Carlos Zannini comparó a Cristina Kirchner y sus militantes con Jesús y sus discípulos

En un intento de definir el concepto de lawfare, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, comparó a Cristina Kirchner y su militantes con Jesús y sus discípulos. Fue en un panel denominado “Lawfare en América Latina y su impacto en los derechos humanos”, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos.

Con alusiones al Evangelio de Mateo, Zannini, uno de los principales guardianes jurídicos de la vicepresidenta, habló de una persecución política contra ella -que la semana pasada fue sobreseída, sin juicio, en la causa que investigaba sus negocios hoteleros con contratistas del Estado- y contra quienes fueron funcionarios de su gobierno.

“A mí en las condiciones de esa celda me habrán escuchado rezar o putear -dijo el procurador del Tesoro, que suele cultivar un bajo perfil, sobre sus días detenido en Ezeiza por el caso Memorándum con Irán-. Uno no debe creerse que es el centro del mundo, el objetivo no era yo, el objetivo era proscribir a Cristina, eso queda claro, y afectar de tal modo la reputación para que no siga ganando elecciones (...). Me pongo evangélico y les digo: persecución hubo siempre.”

Zannini estuvo detenido, con prisión preventiva, imputado por el pacto con Irán. Esa causa se cerró este año, antes de que comenzara el juicio.

Del encuentro, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, participaron también el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti; el Ministro de Justicia, Martín Soria, y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Los medios de comunicación y el Poder Judicial fueron apuntados por los cuatro funcionarios, referentes del Gobierno en materia judicial. El concepto de lawfare para responder a las acusaciones por corrupción fue, una vez más, rector de sus exposiciones.

Carlos Zannini

Zannini insistió en su idea de que “persecución hubo siempre” y dijo: “Leyendo a Mateo el evangelista, capítulo 28 versículo 11, se narran los sucesos ocurridos en torno al sepulcro de Jesús. Imagínense, Jesús se había pasado tres años diciendo que iba a resucitar. Hay dudas históricas respecto de si los que estaban crucificados iban a alguna tumba. Explican que en época sí porque había peste. ¿Qué hizo el poder de turno? Le puso una piedra en la puerta para que no robaran el cadáver porque estaban sospechando que pudiera haber alguna treta. Sin embargo, cuando los guardias descubren que la piedra esta movida y el cadáver no está, corren y van a ver primero a las autoridades judías, a las autoridades religiosas que reúnen el Consejo de Ancianos. Deliberan, salen y les dicen: ‘Quédense tranquilos, ustedes digan que lo robaron los discípulos de Jesús, que nosotros vamos a hablar con Pilato y le vamos a decir que no se preocupe”.

Y continuó con la cita: “Termina diciendo Mateo: ‘Es desde entonces que esa falsa noticia circula por Israel, de modo que ahí están inventados el lawfare para los discípulos y las fake news respecto de qué pasó con el cadáver de Jesús. Miren cómo les fue a aquellos consejeros y cómo le fue a Jesús. No hay lawfare que pueda detener a los pueblos cuando los pueblos se convencen de que tiene que seguir un determinado camino”.

Zannini contó cómo fueron los días que pasó detenido en Ezeiza. “Me pasé 107 noches leyendo los artículos del Código Penal de los que me acusaban. Terminaba de leerlo y no podía creer que por alguno de ellos estuviera con prisión preventiva, que es como un castigo anticipado. Es de muy difícil reparación. Además de eso, en mi celda, la ocho, al lado en la nueve donde estaba [Mario] Segovia, estaba el micrófono que se ponía para espiarnos ilegítimamente”, denunció.

Peñafort y las críticas a la Corte Suprema

Mientras escala la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema, que tiene varias definiciones delicadas entre manos, Graciana Peñafort dijo que el máximo tribunal fue “cómplice” del lawfare.

Dijo que durante el gobierno de Mauricio Macri “los jueces fueron presionados por la mesa judicial y la Cámara de Apelaciones manipulada”.

“Armaron una causa judicial para sacar a un juez de esa cámara y pusieron a dos jueces a dedo. La Corte no pudo decir que eso estaba bien. Los habían designado por fuera de la Constitución. En la Cámara de Casación encontramos jueces que departían alegremente con Mauricio Macri y su gabinete. Lo hacían a escondidas. Tengo muy claro el caso [Gustavo] Hornos y [Mariano] Borinsky porque me pasé cuatro años recusándolos y ellos se pasaron cuatro años omitiéndolo”, dijo Peñafort.

Y remató: “Todo eso pasaba bajo la mirada de la Corte, que tiene la función de superintendencia y de controlar. No decir nada es un modo de complicidad (...). Las personas detenidas, perseguidas, espiadas: todo eso pasó con la anuencia de la Corte Suprema, que nada ha dicho y yo lamento, nada va a decir. Se sigue comprobando que la estructura es una cadena de complicidades”.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado Graciana Peñafort

También culpó a la prensa. “No hay lawfare sin medios de comunicación”, dijo Peñafort. Y continuó: “En general en una sociedad somos gente buena y cuando vemos algo que nos espanta lo manifestamos. ¿Cómo no les espantó la detención de Amado [Boudou] a las 4 a.m., con su mujer embarazada? Porque mucho antes de hacer esa detención los medios se habían dedicado a demonizar la figura de Amado Boudou. Y, ¿por qué nadie se horrorizo con los allanamientos donde le destruían la casa a CFK? Porque la habían demonizado”.

Aunque tiene una condena firme, ratificada por la Corte Suprema, por el Caso Ciccone, Amado Boudou obtuvo la libertad condicional y antes había conseguido que le otorgaran un arresto domiciliario, que le permitió cumplir con la detención en su casa.

Los bolsos de López

“¿Quiénes de los que están acá no sintió mucha vergüenza cuando vio los bolsos de José López?”, preguntó Peñafort en un momento de su disertación. Y agregó: “¿Cuántos de los que defendían un proyecto hasta ese momento tuvieron miedo de hacerlo? La persecución tiene una parte de armado. Un parte no solo destinada a los dirigentes, sino que los militantes pierdan el énfasis”.

El encuentro organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla Corti del que participaron Martín Soria, Graciana Peñafort y Carlos Zannini

José López, descubierto cuando trataba de esconder bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez, fue condenado por enriquecimiento ilícito a siete años y medio de cárcel y la Justicia le concedió la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena, que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal. Además, está sentado en el banquillo de los acusados en el mismo juicio que Cristina Kirchner, por el presunto direccionamiento de obras públicas viales a las empresas de Lázaro Báez.

“Asumo que López pudo haber sido un funcionario corrupto, pero eso no quita lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina. Pero el lawfare lleva a que no podamos separar, pone la carga sobre el militante, que se queda sin discurso, sin la posibilidad de reivindicar con orgullo una política que compartió. La ‘k’ se volvió una letra de escarlata, una marca infamia”, dijo.

El ministro Soria también habló de persecución política y, como lo hicieron los otros disertantes, comparó a la Argentina con Brasil, Ecuador y Bolivia. Cuestionó asimismo a los jueces que se reunieron con Macri en Olivos, a quienes él denunció cuando todavía ocupaba una banca en la Cámara de Diputados. La “mesa judicial” macrista y el lawfare fueron los dos focos del discurso de Soria.

“La única herramienta para que esto no se cometa nunca más contra los gobiernos nacionales y populares es que visibilicemos esta problemática para generar anticuerpos a nuestra sociedad y generemos sentido común, para que estos hechos que fueron de un impacto muy fuerte no sucedan nunca más”, dijo Pietragalla Corti cuando introdujo el panel.