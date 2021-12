Un intendente de Pro arremete contra Jorge Macri por su pase a la Ciudad: “Que entregue el partido”

El desembarco de Jorge Macri como ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya sacude el tablero bonaerense de Pro, la fuerza que impulsó Mauricio Macri. El intendente de Campana, Sebastián Abella, salió a cuestionar con dureza al primo del expresidente y le pide que abandone de forma “urgente” la conducción del partido en la provincia de Buenos Aires.

El jefe municipal de Pro considera que el pase de Jorge Macri a la Ciudad de Buenos Aires esconde una “triple especulación”. “Especula con una vuelta a Vicente López, como todos los intendentes del PJ, con ser jefe de gobierno o ser candidato a gobernador en 2023″, afirma Abella.

Además, el intendente de Campana acusa al primo del expresidente Macri de haber utilizado el partido para “generar candidatos propios”.

Abella, quien gobierna en su distrito desde 2015, impulsa la candidatura a gobernador de Diego Santilli o Cristian Ritondo, laderos de Larreta y María Eugenia Vidal en el terruño bonaerense. A nivel nacional, apoya el proyecto presidencial de Larreta, nuevo jefe de Jorge Macri en la Ciudad. Repite que los máximos jerarcas de Pro estaban al tanto de que saldría a pedir que el intendente de Vicente López en uso de licencia deje de presidir el partido en Buenos Aires.

Sebastián Abella

Días atrás, Abella provocó ruidos internos cuando abandonó un grupo de WhatsApp que comparten los intendentes bonaerenses de Pro. No soportó, dice, que Jorge Macri siguiera participando en temas de la provincia tras sellar su acuerdo con Larreta. “Todos comparten mi postura. Estamos pensando en darle la bienvenida a Soledad Martínez [asumen en Vicente López] y en correrlo a él. Jorge Macri sigue hablando como si fuera intendente, pero él se fue a la Ciudad. ¿Es ministro, intendente y presidente del partido?”, lanza Abella, expiloto de automovilismo -aún corre en TC Pista-.

El intendente de Campana pide una renovación en la fuerza y se jacta de decir en público lo que otros de sus pares “sostienen en privado”. “Jorge construye pensando en él, no como presidente del partido”, remarca. Y agrega: “No es más intendente y se fue a la Ciudad. Tiene que entregar el partido, porque no tiene más nada que ver con la provincia. Él criticaba a Santilli cuando hablaba de la provincia siendo vicejefe de gobierno. Ahora, hace lo mismo”.

Abella hace duros señalamientos hacia Jorge Macri, a quien acusa de haber utilizado el Pro bonaerense para posicionarse como candidato a gobernador. Y que no buscó que el partido “crezca” y “tenga autonomía”. También critica su aporte a la campaña de Santilli. “En 17 distritos de la provincia no hubo lista amarilla, porque no hubo un presidente que haya construido en las 135 localidades. Si querés ser gobernador o presidente, no te podés dar ese lujo”, puntualiza.

Cerca de Jorge Macri aseguran que el propio Larreta reconoció el aporte del primo del expresidente a la campaña de Santilli. En las elecciones generales, el Pro ratificó su dominio en Vicente López con un contundente triunfo. Abella también se jacta de haber tenido una buena performance en su terruño y critica a Jorge Macri por haber acordado una lista única en la categoría de concejales en la interna entre Santilli y Facundo Manes en las PASO.

Presentación Jorge Macri como Ministro de Gobierno Walter Carrera/GCBA - GCBA

Al frente de Campana, uno de los 19 municipios que gobierna la provincia de Buenos Aires, Abella es uno de los intendentes del interior de la provincia que apalancaron la candidatura de Santilli. “Yo me animo a decir lo que muchos sostienen en privado. No tengo intereses y no quiero ser candidato a gobernador ni presidente del partido. Quiero que el partido crezca”, puntualiza Abella.

Las heridas que provocó la mudanza de Vidal a la Capital aún no suturaron en la provincia. A los cortocircuitos por la estrategia electoral –un sector del vidalismo critica el poder que Larreta les dio a los intendentes, quienes tuvieron un rol clave para que Santilli fuera ungido como candidato- se suman las tensiones por los posicionamientos en la carrera por la sucesión de Axel Kicillof. En la grilla aparecen Santilli, Ritondo, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Valenzuela y Julio Garro, entre otros. Desde un sector de Pro quieren dar batalla por la conducción del partido, pero Jorge Macri no pretende correrse. Al contrario, respeta las diversas opiniones y confía en que habrá una lista de consenso.

“Le deseo lo mejor en la Ciudad, pero que entregue de manera urgente el partido”, concluye Abella.