La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, participó del programa Terapia de Noticias , que se emite por LN+ , y analizó la coyuntura política. La funcionaria desestimó, por el momento, una candidatura en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra los dichos de Cristina Kirchner en la presentación de su libro Sinceramente cuando habló de planes sociales. "Hizo una simplificación pseudomentirosa", sentenció.

En sus declaraciones, la exmandataria había apuntado contra Cambiemos sobre los planes sociales y dijo que el Gobierno tiene más que los que dejaron "los choriplaneros". Sobre eso, Stanley dijo que la exmandataria solo intentó "enojarlos". En ese sentido explicó: "Lo que hay que destacar ahora es quién recibe, cómo se dan y que de ninguna manera hay un intermediario, ni ninguna situación de clientelismo".

Por otro lado, Stanley reconoció que desde el último año y medio se vive una situación económica más complicada, pero aclaró: "Nos dieran mejor o peor los números, nunca alteramos el Indec". En ese sentido, la ministra destacó del gobierno de Cambiemos la libertad de prensa y el respeto a la Justicia independiente.

Al ser consultada por su relación con el dirigente social Juan Grabois , Stanley explicó que lo conocía poco pero que su propuesta fue siempre tener un diálogo franco y sincero con él. "Desde que decidió trabajar abiertamente con Cristina Kirchner él se corrió de lugar de negociador y no habla más conmigo, porque justamente lo que siempre preservamos fue la parte partidaria", dijo. Y agregó: "Alguien que tiene una posición tan clara no es objetivo. Él se asume más como partido político, y para construir un diálogo hay que construir confianza, respetar opiniones, no hacer esto de decir que se sientan a negociar y solo quieren escuchar un sí".

Cuando se le preguntó sobre posibles cargos en vísperas de las próximas elecciones, dijo: "No pienso en una gobernación de la Provincia porque tenemos nuestros candidatos claros. El ministerio requiere mucho trabajo mío de todos los días y no estoy pensando en cargos". De todas formas, en cuanto a la fórmula electoral de Cambiemos, Stanley aclaró que "no está cerrada", aunque no lo relacionó con "los movimientos de otros partidos".

