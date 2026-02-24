“Rulo cambiario”: la Justicia ordenó 30 allanamientos: uno de ellos, a una exsocia del financista de la AFA

La Policía Federal llevó adelante una serie de 30 allanamientos en el marco de una causa que investiga a casas de cambio en maniobras presuntamente ilícitas a partir de la compra y venta de dólares, en una operación conocida como “rulo cambiario”. Entre los allanados, se encuentra un local asociado a Sur Finanzas, la empresa del financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo.

Según la denuncia, las casas de cambio de divisas recibieron más de $140.000.000.000 de diferentes personas físicas y jurídicas, y se presume que parte de estos fondos podrían ser de origen ilícito.

Entre otros puntos, los allanamientos incluyeron a la casa de Silvia Torrado, en Llavallol, Lomas de Zamora, exsocia de Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA, que está en el ojo de la tormenta.

Según se informó, las financieras adquirieron el dinero a través del Banco de Servicios y Transacciones S.A, a través de distintas operaciones que requerían aprobación oficial. Los representantes de las agencias de cambio involucradas retiraban el efectivo en la entidad bancaria, “accediendo así a dólares al valor oficial, para luego revenderlo de forma no regulada al precio del llamado ‘dólar blue’, una maniobra conocida como “rulo cambiario”.

Los jueces Casanello, Capuchetti y Servini

La jueza federal María Servini solicitó llevar a cabo en las últimas semanas tareas investigativas en cada uno de los domicilios vinculados a los socios de las casas de cambio investigadas.

Los procedimientos se desarrollaron en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Se trata de una segunda parta de allanamientos; una primera etapa había tenido lugar en diciembre del año pasado. En ese momento, uno de los procedimientos había tenido luga en la casa de la madre de Vallejos en Banfield.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

En diciembre, los allanamientos se habían realizado en el marco de un despliegue que incluyó procedimientos en 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. Fue a partir de de una decisión en la que confluyeron tres jueces federales: Servini, María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello. En las tres causas se investigan maniobras ocurridas durante el cepo cambiario.

Causa

Como publicó LA NACION, la causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.

El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.

Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.

Entre los últimos allanamientos se encuentra Silvia Torrado, una exsocia de Vallejos. Según los registros del Banco Central, en agosto de 2020 ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y Maximiliano Ariel Vallejo (20%).