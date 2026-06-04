Carrió cuestionó la columna de Milei en el Financial Times sobre Inteligencia Artificial: “Experimento catastrófico”

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió criticó este jueves en duros términos la columna del presidente Javier Milei publicada en el Financial Times sobre Inteligencia Artificial y advirtió sobre el advenimiento de un “totalitarismo corporativo”.

Al respecto, llamó a una resistencia para defender la “libertad humana” frente a la “disolución de las reglas morales”

En el artículo, cuya publicación había anticipado en los días previos, Milei expresó su deseo de convertir a la Argentina en un polo de innovación tecnológica con escasa intervención estatal.

En respuesta, y en una carta dirigida al “pueblo argentino”, Carrió sostuvo que el texto, que defiende un esquema de intervención nula amparado en el “Súper RIGI”, concibe a la Argentina como “experimento catastrófico“.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto al empresario tecnológico Peter Thiel Oficina del Presidente

“El artículo de opinión del presidente Milei en el Financial Times confirma su adhesión plena a Peter Thiel, su filosofía, sus creencias y su poder económico; y toma a la Argentina como experimento catastrófico para la dignidad humana”, expresó la lexlegisladora.

Asimismo, advirtió que esta ideología del Gobierno, a la que llamó “ilustración oscura”, busca el fin del Estado y la privatización de las fuerzas de seguridad.

Con citas a los filósofos Hannah Arendt y Karl Jaspers, Carrió tildó de “anticristo” a Peter Thiel, dueño de Palantir, una firma de Big Data financiada en sus inicios por la CIA estadounidense.

Ante este escenario, Carrió lanzó un urgente llamado a la “conciencia”.

“Habilitar estos regímenes y habilitar esta ideología amenaza a la sociedad en su conjunto y nos lleva al pleno totalitarismo privado de una corporación: la de Peter Thiel“, dijo sobre el empresario tecnológico se encuentra instalado en una casa en Barrio Parque.

Y prosiguió: “Por eso es que él señala a León XIV como el Anticristo. Porque clara y oportunamente, y como lo enseño en mis cursos, el Papa invoca a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, libro que vengo enseñando desde hace 49 años en la universidad".

El planteo de Carrió

La fundadora de la Coalición Cívica consideró la situación como un “problema existencial”. “Nadie puede hacerse el distraído y nadie quiere registrar, porque empieza el Mundial. Y esto es una prueba de Dios. Quien no esté atento y siendo luz en medio de la oscuridad, diciendo ‘no’, aunque sea íntimamente, será culpable político desde hoy y para siempre del totalitarismo que se avecina. (Karl Jaspers, La culpa en referencia a la culpa política del pueblo alemán). Los llamo a la resistencia desde la conciencia", insistió.

En el final de la carta, llamó a defender “la ley, la libertad, el libre albedrío, el derecho y la justicia” y a repudiar el proyecto de Milei.

“Frente a la oscuridad tenemos que elevar la luz de nuestras conciencias y nuestras creencias más profundas”, concluyó.

El artículo de Milei

En la columna en el diario británico Financial Times, Milei defendió la necesidad de crear marcos legales específicos para esa tecnología y adelantó cuál debería ser el rol de la Argentina en ese proceso.

Sobre las bases del proyecto de “Súper RIGI” que presentó el Gobierno la semana pasada en el Congreso, planteó la creación de una nueva categoría jurídica en la Argentina.

Se trata de sociedades anónimas o entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots. “Cuando estos sistemas ejercen un juicio independiente en entornos impredecibles —como deben hacerlo para ser realmente útiles—, sus acciones conllevan riesgos reales", planteó el mandatario.

“La responsabilidad limitada no es un lujo para estas entidades; es una condición indispensable para su existencia. Los accionistas humanos pueden participar, pero no es obligatorio”, añadió, en un artículo en el que también contribuyó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Javier Milei publicó una columna en Financial Times sobre el uso de IA Captura

El proyecto del “Súper RIGI” que Milei envió al Congreso apunta a atraer industrias “del futuro” que el Gobierno definió como “genuinamente nuevas” para la Argentina. La propuesta menciona, a su vez, infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para desarrollarse.