Caso Cuadernos: tras el parate de la audiencia pasada, se aligera la marcha del juicio con detalles de las presuntas coimas

Después de la frustrada audiencia del martes, en la que el exministro Julio De Vido presentó un recurso y frenó la marcha del juicio por los Cuadernos de las Coimas, el debate oral del caso más extenso de corrupción se reanudó este jueves, en horario y con un menor número de actos introductorios.

En esta jornada, se continúa con la acusación fiscal y se exponen los detalles del presunto pago de coimas por parte de tres empresarios a dos funcionarios del kirchnerismo, en solo uno de los seis expedientes que conforman el caso.

“Ha sido probado con la certeza que este estadio requiere que el 22 de septiembre de 2010, Hugo Alberto Dragonetti tomó parte en la entrega de dinero a integrantes de la asociación ilícita celebrando pactos espurios que tenían por finalidad la obtención de un beneficio para la empresa Panedile Argentina, que en aquel entonces representaba“, dice el requerimiento de elevación del fiscal Carlos Stornelli.

De este tramo del caso, del empresariado, forman parte además de Dragonetti, Alberto Taselli (Faraday) y Jorge Mauricio Balan (Industrias Juan F. Secco), y por el lado de los funcionarios, Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, señalado como el recaudador en el sistema de coimas, y su secretario, Nelson Lazarte, quienes, en este segmento de la maniobra, habrían cobrado un estimativo de cinco millones de dólares y 20 millones de pesos.

Este expediente es apenas un rincón del universo Cuadernos, en el que son juzgados Cristina Kirchner -como presunta jefa del sistema-, 63 empresarios de primera línea y una veintena de funcionarios del kirchnerismo, acusados de haber participado todos de un sistema de recaudación ilegal que se extendió a lo largo de 12 años.

“En particular se probó que entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita que fue formada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación como así también organizada, en mayor medida por representantes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”, se leyó al comienzo de la audiencia, que empezó puntualmente.

Audiencia virtual por Cuadernos

En la audiencia se leyeron anotaciones de Centeno. “En el lugar el Lic [por Baratta] subió a mi auto y fuimos también con Nelson [Lazarte] al garage del 1er subsuelo de Sgto Cabral y Suipacha; donde en la puerta nos esperaba el hijo de la persona [Hugo Dragonetti, hijo] que tenía en bolso en el 1er subsuelo lo esperaba una persona mayor y le entregó un bolso grande con 1.5000.000 u$s”, se leyó.

Hubo una pequeña modificación que aligeró el inicio de la audiencia: se evitó constatar la presencia de los 86 imputados y sus respectivos abogados, un trámite que suele ocupar los primeros diez minutos de audiencia, y, en cambio, se leyeron solo los nombres de aquellos que por cuestiones médicas no formarían parte de la sesión, que al igual que las anteriores, se desarrolla de forma virtual.

El martes, los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 destinaron casi la totalidad de la sexta audiencia a la resolución de un planteo de recusación en su contra presentado al comienzo de la jornada por el exministro De Vido, señalado como una pieza central en el mecanismo de recaudación ilegal.

Los magistrados rechazaron in limine la presentación de De Vido -es decir, sin tratarla-, pero luego de una deliberación que se extendió por casi cuatro horas, tiempo en el que estaba previsto avanzar con la lectura del requerimiento de elevación de la tercera de las seis causas en juicio oral.

Noticia en desarrollo