Caso $LIBRA: así fue la noche en que Milei entró en su primera gran crisis y cómo colapsó el negocio perfecto

¿No sabía lo que estaba haciendo? Javier Milei basó su defensa pública respecto del caso $LIBRA en que él solo había difundido con un tuit la creación de un criptoactivo pensado para ayudar a emprendedores digitales argentinos y que lo había hecho cuando se hizo pública su creación. Es decir, limitó su actuación en el negocio que terminó en escándalo a un hecho fortuito, de buena fe y limitado a que el impulsor del proyecto, Hayden Davis, le había contado sus buenas intenciones en la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada 15 días antes del lanzamiento.

Esa explicación entró en jaque a partir de la difusión de la lista de llamados de Mauricio Novelli, un emprendedor digital ligado a Milei que -según las constancias de la causa judicial- estaba en Dalas, Texas, el 14 de febrero de 2025, en el lugar desde donde Davis y sus socios ejecutaron la operación $LIBRA. “Cuando se hace pública este esta situación de que aparece el proyecto de $LIBRA, bueno, obviamente ¿yo qué hago? Le doy difusión, justamente para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento lo puedan hacer y justamente el tweet está planteado en ese formato", dijo, tres días después, el Presidente.

La explicación de Milei de por qué difundió el proyecto $LBRA

La documentación refleja que Novelli mantuvo una secuencia de llamados con Javier y Karina Milei en los minutos previos y posteriores al lanzamiento. Y que también se comunicó con el asesor presidencial Santiago Caputo cuando la crisis empezaba a gestarse. Lo que sigue es la secuencia de siete horas de comunicaciones registradas entre Dallas y Olivos: desde que $LIBRA era un prometedor proyecto hasta que derivó en la primera gran crisis del gobierno libertario.

Viernes 14 de febrero de 2025, el día de lanzamiento

17:53: Mauricio Novelli llama a Karina Milei desde Dallas. La llamada es rechazada.

Mauricio Vovelli y Javier Milei instagram

18:38: el token $LIBRA fue creado en Dallas, al mano de Hayden Davis. Según el análisis del especialista en blockchain Fernando Molina, fueron creados 1000 millones de tokens.

18: 44: Novelli prueba contactar a Javier Milei en su celular, sin suerte.

18:51: se genera el pool de liquidez para la compra y venta de $LIBRA. Hasta ese momento el criptoactivo estaba disponible pero sin precio real.

18:54: en un nuevo intento, Novelli consigue hablar con Milei. Hablan durante 1 minuto y 25 segundos.

El registro de una llamada entre Novelli y Milei, minutos antes del tuit del escándalo

18:56: Novelli vuelve a macar el teléfono de Milei. Se conectan 13 segundos y al parecer se corta. Prueba otra vez y se pierde la llamada.

18:57: se sube a la web el sitio Viva La Libertad Project, que en teoría permitiría inscribirse a empresarios pyme para recibir financiamiento basado en la rentabilidad de $LIBRA. A simple vista se notaba que esa página estaba realizada de forma precaria y poco profesional.

La página de Viva La Libertad Proyect, que declara que es un "proyecto de iniciativa privada desarrollado por KIP Network Inc"

18:58: Se reestablece el diálogo entre Novelli y Milei. Dura 1 minuto y 13 segundos.

Novelli reestablece el diálogo con el Presidente, al filo del lanzamiento

19:01: 22 segundos antes de que Milei diera a conocer el proyecto hubo 87 transacciones desde 74 billeteras diferentes, que compraron un total de US$13.500.000.

19:01: Milei publica en X el tuit que desataría el escándalo, apenas 1 minuto y 45 segundos después de cortar con Novelli. Ese texto incluye el contrato, necesario para que los potenciales usuarios pudieran invertir: se trata de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta ese momento no estaba publicado en ningún lado. Milei hace algo inusual: fija el tuit para que quede a la vista en la portada de su cuenta.

El tuit de Milei, que más tarde borró Captura

19:02: siguen las compras; un número indeterminado de bots se hacen de millones de tokens de $LIBRA.

19:03: Javier Milei vuelve a atenderle el teléfono a Novelli; están en contacto durante 1 minuto y 36 segundos.

Nueva llamada entre Milei y Novelli

19:04: Novelli intenta llamar a Karina Milei apenas corta con el Presidente. No logra que lo atienda.

Novelli llama a la hermana del Presidente

19:05: el market cap de $LIBRA había saltado de cero a más de 641 millones de dólares. A partir de ese momento comenzaron a migrar los jugadores más pesados.

19:10: para ese momento, el market cap ya se había desplomado a 173 millones.

19:17: Karina Milei llama a Novelli. Es la primera comunicación registrada entre ambos esa noche y dura 2 minutos y 42 segundos.

Novelli y Karina hablan con la cripto en la cresta de la ola

19:32: Javier Milei contacta a Novelli y conversan por 59 segundos.

19:43: la cotización ya está en caída franca. Ya hay debate y perplejidad en las redes sociales.

19:45: el sitio Bloomberg en Línea publica una noticia en la que confirma que contactó a Milei y que éste validó la autenticidad del posteo.

20:51: Karina Milei no atiende un llamado de Novelli.

21.09: la diputad Lilia Lemoine emite un tuit en el que dice que quiere “dejar claro que no es un hackeo”.

Para que quede claro... no es un hackeo. https://t.co/F0nNTUL08M — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 15, 2025

21:21: Karina Milei llama a Novelli pero se corta a los 7 segundos.

21:23: se invierte el orden y ahora sí hablan 1 minuto y 23 segundos.

21:29: Karina llama otra vez a Novelli. Están conectados durante algo más de 3 minutos.

22:00: Milei llama a Novelli desde la Quinta de Olivos y hablan otros 3 minutos.

22:01: desde 8 billeteras virtuales se da la orden de vender $LIBRA.

22:12: Interviene Demian Reidel, entonces asesor de Milei, y llama a Novelli. No lo atiende.

Demian Reidel, con Karina Milei en el G7 de Italia Instagram @demianovsky3.0

22:13: prueba Karina Milei y tampoco consigue dar con Novelli. Las redes sociales ya eran un hervidero en ese momento.

22:14: Novelli llama a Reidel y hablan poco más de 1 minuto.

22:25: Milei vuelve a llamar a Novelli y conversan durante 4 minutos y medio.

23:10: Novelli llama a Singapur a Julian Peh, dueño de Kip Protocol, la empresa que en teoría era responsable de Viva La Libertad Project.

Julian Peh, de Kip Protocol Tech Forum Argentina

23:37: Santiago Caputo entra en escena. Llama a Novelli y tiene una conversación de más de 4 minutos.

Santiago Caputo entra en acción

23:50: Novelli vuelve a llamar a Peh.

23:51: al instante que corta con Peh, Novelli contacta otra vez a Caputo. Hablan un minuto y medio.

23:56: sigue el ida y vuelta con Peh. Hablan más de 2 minutos.

23:59: el valor de $LIBRA se acerca a 0. Es el tema que más conversación genera en las redes.

Sábado 15 de febrero

0:14: Novelli llama una vez más a Caputo y hablan durante 30 segundos.

0:25: Peh llama a Novelli. Están conectados durante 13 minutos.

0:38: en el momento en que Peh y Novelli cortan la llamada, Milei borra el posteo de $LIBRA y publica una aclaración. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

El mensaje de Milei que puso fin a $LIBRA

0:38: exactamente a la misma hora, la cuenta de KIP Protocol (Peh) señaló: “Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”.

0:39: Novelli intenta contactar a Caputo, sin éxito.

00:58: Karina Milei llama a Novelli y hablan unos pocos segundos. Es la última conversación de esa madrugada con la quinta de Olivos; la comunicación se retomaría por la mañana.

1:20: $LIBRA retrocedió en su valor a US$0,00001. Daniel Parisini, Martín Menem, José Luis Espert y otros oficialistas borran sus posteos.