La secuencia de más de 35 llamadas de Novelli con Milei, su hermana y Santiago Caputo por el lanzamiento de $LIBRA

El presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas e intercambiaron mensajes con el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRA y las posteriores al colapso del criptoactivo que desató un escándalo con ramificaciones en la Argentina, Estados Unidos y España, entre otros países.

14 febrero: primer contacto entre Milei y Novelli, entre 6 y 7 minutos antes del tuit (19:01)

El registro de las llamadas telefónicas también arroja al menos 14 comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo, el por entonces tercer vértice del “triángulo de hierro”, y otras tres con el entonces jefe de asesores económicos, Demian Reidel.

La primera llamada entre Caputo y Novelli aparece a las 23:37 del mismo viernes del lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, cuando ya se había desatado la tormenta, en un ida y vuelta que se extendió durante el sábado 15, domingo 16 y días posteriores. El rol de Reidel aparece como más acotado -apenas tres comunicaciones-, pero previas a la irrupción del “Mago del Kremlin”: la primera fue a las 22:12 del viernes; la tercera, el sábado a las 16:54.

La “tira” de llamadas desde y hacia el celular de Novelli está en manos del fiscal Eduardo Taiano desde enero, pero sólo vieron la luz durante las últimas horas. Reflejan el nivel de cercanía, acceso y habitualidad que el lobista mantenía con el Presidente, con quien se había reunido en la Casa Rosada, junto al estadounidense Hayden Mark Davis, y en la Quinta de Olivos, donde llegaron a discutir cómo “monetizar” la imagen presidencial, según reveló LA NACION, meses atrás.

La entrada en escena del asesor Caputo, en la noche del 14 de febrero.

En total, ese 14 de febrero, Milei y Novelli intercambiaron 7 llamados y hablaron 13 minutos y 10 segundos. Por aquellos días, Novelli se encontraba junto al creador del activo, Hayden Mark Davis, en Texas, Estados Unidos, tal como contó Clarín en su momento.

Los peritos oficiales detectaron que ese viernes Novelli llamó al Presidente a las 18.02, cuando restaban 36 minutos para la puesta en circulación de $LIBRA. El jefe de Estado, según los registros que vio este medio, atendió la llamada.

La información surge del análisis de los expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF). Ellos analizaron los dispositivos electrónicos de Novelli y otros acusados que fueron secuestrados como parte de la investigación argentina.

El segundo contacto entre Milei y Novelli del 14 de febrero

Novelli volvió a llamar a Milei a las 18:44:42 y a las 18:54:38, y el Presidente lo llamó al lobista a las 18:56:22, para luego invertirse la dinámica. El trader tomó la iniciativa a las 18:58:02 y otra vez a las 19:03:07, apenas dos minutos después de que Milei posteara y fijara en su cuenta oficial de la red social X un mensaje que contenía el “contrato” –es decir, un código de 44 números y letras mayúsculas y minúsculas- indispensable para adquirir el criptoactivo. Y el jefe de Estado volvió a atender la llamada.

La revelación pone en jaque la explicación oficial que dio Milei tres días después del colapso de $LIBRA en una entrevista con el periodista Jony Viale. En esa oportunidad dijo que actuó de buena fe, que Davis le había presentado el proyecto para asistir a emprendedores digitales y que publicó un tuit de apoyo “cuando se hizo público” el lanzamiento. El 17 de febrero de 2025 dijo: “Cuando se hace pública esta situación de que aparece el proyecto de $LIBRA, bueno, obviamente ¿yo qué hago? Le doy difusión".

La primera comunicación entre Milei y Novelli posterior al tuit

La dinámica de los contactos se dio vuelta menos de media hora después. Milei, que en simultáneo cruzaba mensajes públicos con su entonces novia, Yuyito González, llamó a Novelli a las 19:32:45 y el lobista atendió.

Una de de las 7 conversaciones que mantuvieron Novelli y Karina Milei entre el 14 y el 15 de febrero

Se desconoce el contenido de las conversaciones, pero sí se sabe que el posteo del Presidente promocionando $LIBRA había generado desconcierto en el ecosistema cripto y el mundillo digital, al punto de que múltiples usuarios sospecharon que la cuenta había sido hackeada. Por ese motivo, la agencia Bloomberg de noticias difundió un informe a las 19:40 en el que detalló que había contactado al jefe de Estado, que había confirmado la autenticidad del posteo.

Durante los minutos que siguieron, no obstante, numerosos operadores del sistema -que se sospecha estaban vinculados o coordinados con el estadounidense Hayden Davis- comenzaron a drenar decenas de millones de dólares del “pool” de liquidez que había generado el criptoactivo tras el posteo del Presidente. Al punto que, para la medianoche argentina, el drenaje, conocido en el ambiente como “rug pull”, superó los US$ 100 millones.

La explicación de Milei de por qué difundió el proyecto $LBRA

El contexto de sorpresa y malestar creciente entre los inversores que se sintieron engañados acaso explique las dos llamadas siguientes que Milei le hizo a Novelli, que atendió. Fueron a las 22:00:45 y a las 22:24:34, cuando el Presidente levantó su teléfono desde la Quinta de Olivos, donde se encontraba esa noche, según informó la Casa Militar a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en los días posteriores.

Durante esas horas, Novelli también acumuló llamadas entrantes y salientes con Karina Milei, quien también se encontraba en Olivos, junto al entonces vocero, Manuel Adorni, según informes de la prensa. Esas comunicaciones telefónicas, durante las horas más álgidas del escándalo, según reconstruyó LA NACION, serían al menos siete. Ella lo llamó a las 19:17:39 del viernes 14, a las 00:58:21 del sábado 15, a las 10.54.18, a las 13.33.50 y a las 22.43.16. Y el domingo 16, a las 10.06.53 y a las 16.08.50.

Registro de un contacto frustrado entre Karina y Novelli

Para entonces, Santiago Caputo también se había involucrado. Comenzó a comunicarse de manera asidua con Novelli, que también empezó a recibir llamadas de quien luego se presentaría en los tribunales como su abogado defensor, Gabriel Rubinovich.

En los cuatro días que rodearon al escándalo, Novelli habló más tiempo con Caputo que con el Presidente o su hermana Karina: fueron un total de 35 minutos y 47 segundos, repartidos en 11 llamados.

Tres de esos llamados ocurrieron durante la noche del viernes 14, antes de que el presidente Milei eliminara el mensaje original en redes y publicara un segundo tuit, diciendo que no estaba “interiorizado de los pormenores” del proyecto. Pero los contactos con el asesor continuaron el 15 y el 16 de febrero.

Karina Milei y Novelli se conocen desde hace años, según surge del mismo peritaje tecnológico. Y ella fue, además, quien habilitó repetidos ingresos del lobista, de su socio Manuel Terrones Godoy y de Hayden Davis, a la Casa Rosada durante el segundo semestre de 2024 y los primeros días de 2025, de acuerdo a los registros de ingresos y egresos de la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos que cotejó LA NACION.

Pero Novelli no sólo cruzó llamadas y mensajes por plataformas digitales como WhatsApp con el Presidente y su hermana. También pasó toda esa noche del 14 al 15 de febrero en comunicación constante con el CEO de la firma KIP Protocol, el singapurense Julian Peh, mientras que tenía a unos metros a Hayden Davis y a Terrones Godoy, en el hotel de Dallas desde donde lanzaron $LIBRA. Novelli mantuvo con él un total aproximado de 102 minutos de conversación.

Las comunicaciones entre el Presidente y el lobista no se interrumpieron tras el estallido del escándalo. Tanto Hayden Davis como Novelli sabían que Milei daría una entrevista televisiva, el lunes 17 de febrero. En ese reportaje, lejos de cuestionar la maniobra financiera, responsabilizó a los inversores. Afirmó que eran como jugadores de “casino” o como aquellos que juegan a la “ruleta rusa”.

“Puro humo”

Ese conocimiento sobre la entrevista televisiva fue, al menos en el caso de Novelli, directo, según indicaron a LA NACION fuentes con acceso al material recuperado por los peritos oficiales. Según esas fuentes, el Presidente habría preparado sus respuestas con el lobista, que a su vez buscó transmitirle tranquilidad a alguien al que denominó “Pa”. La identidad de esa persona no ha sido confirmada por el diario.

Esa persona le expresó su inquietud por el escándalo en el que aparecía envuelto Novelli en dos ocasiones. En la primera, el lobista le dijo que no pasaba nada y que mirara la entrevista de Milei con Viale, sin prever que saldría a la luz que el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpió la entrevista y corrigió preguntas y respuestas. En la segunda, Novelli también relativizó la importancia del involucramiento de la Oficina Anticorrupción en la pesquisa. “Puro humo”, resumió.

Al menos parte del contenido de los mensajes que Novelli intercambió con múltiples interlocutores salieron a la luz luego de que expertos de la Datip analizaron los contenidos de dispositivos electrónicos del lobista, Terrones Godoy y el entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros.

El análisis forense revela que Novelli y Terrones Godoy buscaron borrar evidencias, pero que los expertos informáticos accedieron a sus dispositivos electrónicos, a diferencia de lo que ocurrió con Morales. “Le secuestraron un aparato de teléfono nuevo”, resumió una fuente tribunalicia. “Para cuando fueron a buscarlo, había desechado su teléfono, su computadora y hasta los televisores”.