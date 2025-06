Caso $Libra: detectan decenas de archivos borrados en un dispositivo de un protagonista del escándalo

Peritos informáticos que colaboran con la Justicia argentina en la investigación del “caso $LIBRA” detectaron que uno de los protagonistas del escándalo, Mauricio Novelli, eliminó decenas de archivos de al menos uno de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Podría tratarse de una acción irrelevante o, según coincidieron fuentes con acceso al expediente, un intento por ocultar material sensible para la Casa Rosada.

El borrado de los archivos electrónicos consta en un informe pericial que el Laboratorio de Análisis Técnico de Informática del Ministerio Público remitió al fiscal federal Eduardo Taiano. Incluyó precisiones sobre el contenido de pendrives, computadoras y otros dispositivos que pertenecen a Novelli y otros imputados por la presunta comisión de un desfalco junto al “empresario” estadounidense Hayden Mark Davis, por cientos de millones de dólares.

El jefe de ese laboratorio, Nicolás Sanguinetti, y uno de sus analistas, Leandro Cossio, precisaron al fiscal Taiano que un pendrive marca Sony de 32 gigabytes de capacidad registra “una serie de carpetas eliminadas” que ellos u otros expertos de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (conocida como Datip) del Ministerio Público Fiscal acaso podrían recuperar.

“En caso de resultar de interés, se deberá ejecutar un proceso de carving en esta imagen forense, en pos de intentar recuperar carpetas y archivos eliminados”, indicaron los expertos, según consta en la copia del informe que obtuvo LA NACION. A continuación, detallaron los nombres aparentes de las carpetas y archivos que fueron eliminados y que abarcarían archivos sobre economía y matemáticas, películas y capítulos de series y miniseries, sin que los investigadores descarten algo más.

Hayden Davis - Mauricio Novelli - Sergio Morales - Manuel Terrones Godoy.

“Hayden Davis afirmó en unas de las entrevistas que Milei habría grabado un video para apoyar el lanzamiento de $LIBRA que al final no se difundió y jamás apareció”, precisó una fuente con acceso al expediente. “Si es como dice Davis, ¿dónde está ese video? ¿Quién lo tiene? ¿Puede ser uno de esos archivos eliminados? No sabemos, pero hay que verificarlo”, abundó.

Los títulos de algunos archivos eliminados parecen inocuos –como la versión “unrated” de “50 sombras de Grey”, además de varios posibles capítulos de las series “The Mentalist”, “Greys Anatomy” o “Los cuentos de la criada”-. Pero los expertos deberían recuperar y abrir cada archivo para constatar que su contenido se condiga con el título antes de descartarlos.

(LA NACION procuró contactar al abogado de Novelli, pero al cierre de esta edición no había contestado el mensaje).

Entrada y salida del país sin registro

Sin embargo, el material eliminado de al menos uno de los dispositivos electrónicos es apenas una de las preguntas sin respuesta que surgen de la investigación judicial. También incluyen cómo entró y salió de la Argentina uno de los responsables tecnológicos del lanzamiento de la criptomoneda, Julián Peh, o quién actuó de padrino o madrina del entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, dentro del Gobierno.

Fundador y CEO de la plataforma KIP Protocol, Peh participó del evento Tech Forum que organizaron Novelli y Manuel Terrones Godoy, a mediados de octubre pasado. El empresario oriundo de Singapur se reunió allí con el presidente Milei, con quien apareció en una foto grupal y a solas, en una “selfie” que subió a su cuenta oficial en la red social X.

Sin embargo, no hay constancias sobre cómo, cuándo y por dónde ingresó o salió Peh de la Argentina, según le informó a la Justicia la Dirección de Información Migratoria de la Dirección General de Migraciones, que depende de la Jefatura de Gabinete, en un reporte cuya copia obtuvo LA NACION.

“No surgen movimientos migratorios con los datos aportados”, respondió esa dependencia oficial, con lo que provocó más preguntas entre los investigadores, según constató LA NACIÓN. ¿Cómo accedió al Presidente una persona sobre la que no hay constancias de entrada o salida del país? ¿Alguien de su custodia o su círculo íntimo efectuó un control previo para resguardar la seguridad del jefe de Estado?

Otras preguntas que siguen sin obtener una respuesta en el expediente judicial se centran en el asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el mundo de los criptoactivos, Sergio Morales, socio de otro de los acusados, Manuel Terrones Godoy. ¿Por qué? Porque tampoco hay constancias de quién impulsó antes su nombre para que lo designaran dentro de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei, ni tampoco luego quien bajó allí su nombre, pero lo propuso para la CNV.

En esa línea, Morales se presentó en al menos un evento de 2024 como supuesto “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia”, cargo para el que no llegó a ser designado de manera formal, antes de ingresar a la CNV, con la categoría administrativa más alta. Según reconstruyó la Justicia, las autoridades de la Comisión convocaron a una búsqueda interna, pero relegaron a tres empleados que se postularon, para luego encarar una búsqueda externa para la que sólo se habría postulado Morales. Entró, y casi de inmediato la CNV envió un pedido formal a Tech Forum –es decir, al socio de Morales- para que el flamante asesor participara como orador en el evento.

LA NACION consultó a la CNV sobre el proceso de selección y designación de Morales, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas. También consultó a allegados del propio Morales, quienes dieron su versión sobre lo ocurrido. “Su nombre fue sugerido a la Casa Rosada por quien ya te imaginás [en alusión a Novelli], pero no llegó a asumir y él no tiene relación alguna con el Presidente”, indicó una de las personas consultadas. “Y en cuanto a la CNV, fue muy sencillo: recibió un mensaje a través de LinkedIn indicándole sobre esta búsqueda externa. Y puede presentar ante la Justicia una copia de ese mensaje que le envió un director de la CNV, si fuera necesario. No hubo nada raro y él no tiene nada que ver en esto”.

A través de sus abogados, en tanto, Morales presentó ya un escrito en los tribunales federales, semanas atrás. Allí indicó que “sólo la vio dos veces en su vida” a Karina Milei. Fue en junio de 2024, cuando ingresó a la Casa Rosada junto a Novelli, y a continuación sus letrados lo despegaron del escándalo. “Enfatizamos que nada tuvo que ver con la criptomoneda Libra”, indicaron. “No participó de su creación, comercio ni difusión”.