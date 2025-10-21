Caso $LIBRA: la querella detectó una conexión cripto entre Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y pidió detener a los argentinos

El experto cripto Martín Romeo, que es querellante en la causa que investiga la presunta estafa vinculada a la moneda virtual $LIBRA, solicitó hoy al juez Marcelo Martínez de Giorgi la detención inmediata de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de las tres figuras locales asociadas al lanzamiento del activo que promocionó el presidente Javier Milei en redes y terminó sospechado de estafa.

El planteo de Romeo coincidió con un nuevo movimiento de la oposición en la comisión que investiga el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados, que ayer citó al Presidente para que dé explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del “memecoin”. La comisión ya había enviado dos cuestionarios por escrito a Milei, sin respuesta.

Romeo fundó su pedido en un posible riesgo de fuga −según pudo saber este medio, señaló que Novelli posee pasaporte italiano y que Terrones Godoy es residente permanente de México− y en dos hechos puntuales: que una de sus cuentas virtuales habría sido vaciada tres días antes de que el Juzgado ordenara el congelamiento de los fondos; y que lo mismo ocurrió el 17 de febrero cuando, luego de que estallara el caso con el tuit promocional de Milei en X, la madre y la hermana de Novelli visitaron sus cajas de seguridad en el banco Galicia para, presuntamente, vaciarlas.

El pedido de la querella también se basó en nueva información que Romeo dio a conocer este martes en su cuenta de X, la cual haría más estrecho el vínculo de Novelli y Terrones Godoy con Hayden Mark Davis, el creador del activo digital.

Como producto de una investigación propia, Romeo reveló la existencia de una cuenta virtual que, según sostiene, pertenece a una “financiera crypto” que habría oficiado de nexo entre Davis y Novelli y Terrones Godoy.

Dio con ella luego de analizar los movimientos de las cuentas virtuales de Novelli y Terrones Godoy y llegar a la conclusión de que ambos operaban con regularidad a través de esa cuenta.

Al dirigir la lupa sobre esta nueva billetera, Romeo halló coincidencias entre las salidas de dinero cripto de cuentas asociadas a Davis y la sumatoria de ingresos tanto en las cuentas de Novelli y Terrones Godoy como en esa otra cuenta virtual.

🔴La wallet que lo cambia todo: La financiera de confianza de Novelli donde terminó el dinero de las coimas🔴



Identificamos una billetera en la red TRON (USDT) (dirección: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) utilizada como financiera intermediaria por Mauricio Novelli (MN) y… pic.twitter.com/LQCwrflGNk — Martin Romeo (@MartinRomeo_) October 21, 2025

Por ejemplo, el 30 de enero, el día en que Milei se reunió en Casa Rosada con Novelli, Terrones Godoy y Davis, desde dos cuentas asociadas a este último se realizaron sendas transferencias a la plataforma Bitget. Cada una de ellas por USDT 507.500. Es decir, un total de USDT 1.015.000, una moneda digital que guarda paridad con el dólar en el universo cripto.

Es el mismo monto que suman otras dos operaciones posteriores ligadas a Novellli y Terrones Godoy, socios de lsnfirms Tech Forum. Una ocurre un día después: la cuenta virtual que Romeo cataloga como “financiera” recibe desde la misma plataforma Bitget un total de USDT 320.000. Y cuatro días después, el 3 de febrero, en la cuenta personal de Novelli y Terrones Godoy −también desde la plataforma Bitget− se reciben otros USDT 695.000. Sumados dan un total de USDT 1.015.000.

Esta última operación ocurrió el día anterior a que Novelli visitara las cajas de seguridad en el Banco Galicia −presumiblemente para dejar dinero−, a las que luego volverían su madre y su hermana, el 17 de febrero, supuestamente para vaciarlas, puesto que la Justicia no encontró nada cuando las inspeccionó, más tarde.

Otra coincidencia señalada por Romeo entre la presunta “financiera” y las transferencias millonarias de Davis ocurre en febrero de este año, en la previa al lanzamiento de $LIBRA. El miércoles 3, Davis transfirió desde una de sus cuentas USDT 1.991.000; y el 26 de ese mismo mes, la cuenta virtual aludida por Romeo, con la que solían operar los socios Novelli y Terrones Godoy, recibe una transferencia por ese mismo importe.

“Cabe destacar que la financiera no acostumbraba a recibir montos de esa magnitud y que tras el 26/02/2025, sus cuentas fueron vaciadas y dejaron de operar definitivamente. Todo indica que el cierre abrupto de la cuenta buscó eliminar rastros de las operaciones vinculadas al caso $LIBRA que acaba de explotar”, señaló Romeo en su posteo.