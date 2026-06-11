Villarruel reaccionó con dureza a la declaración de Adorni: “Me parece una vergüenza”

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de sus afirmaciones sobre su declaración jurada en una entrevista con José Del Rio en LN+. La funcionaria definió como una “vergüenza” su accionar y sus explicaciones e ironizó sobre los dichos del exvocero: “Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico“.

Minutos después de la entrevista, un usuario llamado Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles es su cumpleaños. “Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida”, escribió. En ese sentido, Villarruel respondió y le deseó feliz cumpleaños al usuario y una “cascada de éxitos”, en referencia a la que se descubrió que Manuel Adorni construyó en el marco de la remodelación de la casa situada en el country Indio Cua.

También ironizó sobre las explicaciones que dio el jefe de Gabinete este miércoles. “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, bromeó en referencia a versiones que trascendieron sobre cómo Adorni hizo su fortuna.

El mensaje de Victoria Villarruel contra Adorni

En tanto, en respuesta a ese comentario, otro usuario le consultó a la vicepresidenta sobre la entrevista a Adorni y le preguntó se creía en sus declaraciones. Villarruel, al respecto, afirmó: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones".

La titular del Senado ya había cuestionado a Adorni en el marco de su declaración jurada. Semanas atrás aseguró, durante una visita a Rosario, que estaba esperando que el jefe de Gabinete presente la documentación.

En esa ocasión, además, se refirió a su distanciamiento con el Gobierno al decir que “la convivencia en sociedad debe ser con respeto”. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto si a mí me llegaran a faltar [el respeto], igualmente no respondería con faltas de respeto. La convivencia en sociedad debe ser basada en eso. De eso tienen que preguntarle a él”, añadió.

A su vez, la vicepresidenta evitó responder sobre si el funcionario de Javier Milei debería renunciar y se distanció: "No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos".

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